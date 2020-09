Christian Nodal se tatúa el rostro de Belinda: ¿Por qué?

Christian Nodal y Belinda siguen causando controversia con su reciente noviazgo. A través de su cuenta oficial en Instagram, Nodal compartió una serie de videos en donde se podía apreciar cómo se tatuaba la mirada de su novia en su pecho.

En los videos que Nodal dio a conocer, se puede ver a Belinda rasurando el pecho de su afamado novio mientras que el tatuador estaba trabajando en el nuevo y excéntrico tatuaje.

Por su parte, Belinda compartió una fotografía en donde se puede apreciar el resultado final del tatuaje de su mirada en el pecho de Christian Nodal.

Ver esta publicación en Instagram ¿Qué dicen, @nodal se tatúa la mirada de @belindapop ? Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 7 de Sep de 2020 a las 1:43 PDT

Las reacciones por parte de usuarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar: “Cual es la obsesión de Belinda que hace que sus parejas siempre se hagan un tatuaje de su mirada”, “Ahora que ella se tatue la mirada de el a ver si el agua corre igual….”, “Ojalá duren mucho tiempo porque después se dejan y queda el karma pegado al cuerpo”, “El muchacho puede ser que sea sincero en la relación pero La Niña ella no se ve sincera, le va a quebrar su corazón pronto. Ojalá que no pase eso que ella no juegue con sus sentimientos”.

Nodal también decidió tatuarse “Beli” en el rostro en honor a su apuesta y talentosa novia Belinda. A través de sus historias en su perfil en Instagram, la afamada actriz mostró el nuevo tatuaje del cantante, esto mientras él le dedicaba una romántica serenata.

Belinda y Christian Nodal confirmaron su relación amorosa a inicios del mes de agosto con una romántica fotografía que dieron a conocer de manera exclusiva a través de la cuenta oficial en Instagram de “La Voz” de TV Azteca, competencia musical en donde comparten créditos como jueces.

“El amor llegó a #LaVoz… ❤️ Nuestros coaches, Nodal y Belinda inician relación”, manifestaron a través del perfil oficial de ‘La Voz’ en la plataforma de Instagram.

En el mes de agosto, Belinda brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas, publicación en donde habló por primera vez de manera pública sobre su noviazgo con Christian Nodal:

“Lo que puedo decirles es que estoy feliz y muy, muy enamorada. Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble… Me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica, había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, afirmó la cantante.

Desde que iniciaron su romance, Belinda y Christian Nodal deleitan a sus miles de fanáticos en redes sociales con constantes fotografías de sus románticos encuentros en medio de la pandemia del COVID-19, una crisis de salud pública que les ha permitido fortalecer su relación amorosa al no tener que cumplir con diversos compromisos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram 🐭🤍🐼 Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 10 de Ago de 2020 a las 8:28 PDT

