Belinda habla de su noviazgo con Christian Nodal: ¿Qué dijo?

En una reveladora entrevista exclusiva con la revista TVNOTAS, Belinda habló por primera vez sobre su reciente relación amorosa con el cantante mexicano Christian Nodal. En la conversación, la cantante narró cómo fue la romántica propuesta de noviazgo por parte de Nodal en un paradisiaco lugar en tierras aztecas.

“Lo que puedo decirles es que estoy feliz y muy, muy enamorada”, puntualizó Belinda al momento de hablar sobre las recientes fotografías que se volvieron virales en las plataformas digitales en las que aparece acompañada de Christian Nodal.

Al momento de ser cuestionada por la revista mexicana sobre si su romance con Nodal nació en La Voz, programa de televisión mexicano en donde ambos son Coaches, Belinda respondió:

“De hecho, a Christian lo conocí hace poco menos de un año en la entrega de los Premios de la Radio 2019, en Grand Prairie, Texas. Debo confesarte que yo canté en esa ocasión el tema ‘Amor a primera vista’ y él estaba sentado hasta adelante, y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima.”

Por otra parte, la intérprete de “Ángel” declaró que en un principio pensaba que no le caía bien al cantante de música regional mexicana en las grabaciones de ‘La Voz’: “¿Te soy honesta? Cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado.”

Al momento de hablar sobre cómo fue la declaración de amor por parte de Christian Nodal, Belinda comentó:

“Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble: Me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron

unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’”.

La joven que es una de las personalidades musicales más influyentes en México, confesó cuál fue su respuesta a la romántica propuesta de Christian Nodal: “Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor.”

Belinda y Christian Nodal confirmaron su relación amorosa con una romántica fotografía que fue publicada en exclusiva por la cuenta oficial en Instagram de “La Voz” de TV Azteca con un sorprendente mensaje: