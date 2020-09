Las series y películas nuevas de Netflix este septiembre

Al igual que los canales de televisión, las plataformas de streaming comienzan el mes de septiembre listas para capturar la atención de las audiencias que pasarán más tiempo dentro de sus casas con la llegada del clima más fresco del otoño, y los días más cortos.

Netflix no es una excepción y trae una gran cantidad de series, películas, documentales y especiales que, sin duda, atornillan a la plataforma de la N roja en el sitial de honor en el que ha estado desde hace varios años.

Para el placer de su público latino, este septiembre de Netflix incluye dos divertidas comedias en español. Se trata de la argentina “Corazón loco” y la mexicana “Se busca papá”. Ambas son parte de la respuesta hispana a las típicas comedias románticas que por décadas nos ha ofrecido Hollywood.

Para los amantes de los programas de gastronomía llegan dos series que hacen agua la boca. Se trata de las segundas entregas de “Chef’s Table: BBQ” y “Taco Chronicles”. Ambos tratan los platillos que exploran como obras de arte y a quienes los preparan como súper artistas. ¡Vale la pena verlos! Pero no con hambre.

El premiado documental “Waiting for Superman” le abre los ojos a la audiencia sobre el sistema educativo estadounidense y “Whose Vote Counts, Explained” le pone el lente de la cámara al sistema electoral.

Como no hay mejor mes para el terror que octubre, aunque no es fácil imaginar cómo será este Halloween de 2020, Netflix pone a la audiencia en el ánimo adecuado al cerrar septiembre con la aterradora historia “American Murder: The Family Next Door”.

2 de septiembre

Bad Boy Billionaires: India

Chef’s Table: BBQ

Freaks — You’re One of Us

3 de septiembre