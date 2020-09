El crudo testimonio de Héctor Sandarti que dejó sin palabras a Carolina Sandoval

Para una estrella de la televisión, quedarse sin trabajo supone un altísimo riesgo de no volver a trabajar de aquello que más se ama. La competencia laboral en una industria tan difícil es extrema. Algo de eso sintió Héctor Sandarti cuando desde la dirigencia de Telemundo le comunicaron que no seguiría al frente del programa “Un nuevo día”.

El presentador y cantante nacido en Guatemala creyó que su estadía en Miami había llegado a su fin. Barajó la idea de regresar a su país. “Fue un shock para mí, para mi esposa y toda la producción de Un nuevo día”, le contó a Carolina “La Venenosa” Sandoval en una reciente entrevista para el programa “El almuerzo con Caro”.

La presentadora venezolana tuvo palabras de elogios para su colega. Ya en la presentación de su invitado exhibió la admiración que siente por Sandarti: “Duró un minuto desempleado porque Héctor nació siendo un ganador, hoy almorzamos un delicioso pasticho de zucchini con pan de ajo….Sandarti muestra el poder de la resiliencia..”.

Sandarti justificó cada una de las palabras que le dispensó “La Venenosa”. En el relato de su historia se aprecia el temperamento de un auténtico ganador: “Me están cerrando un ciclo que yo no pensaba cerrar… Yo no me fui con ningún proyecto nuevo, sí me cayó trabajo al día siguiente, pero realmente yo lo único que hice, Carolina, y creo que también te pasó a ti, fue ser congruente con lo que estaba sintiendo de la manera en que se me presentó”.

Carolina Sandoval sabe lo que es quedarse afuera de un show de Telemundo. Este año, el canal decidió removerla del programa “Suelta la sopa”. Su dolor aumentó al saber que ella había sido la última integrante del show en enterarse que ya no formaba parte: “La única verdad de todas las cosas que han dicho es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante siete años por las redes sociales y por la televisión”.

Sandarti se refirió a otros despedidos por Telemundo como la cubana Rashel Díaz y, el caso más reciente, Chef James: “Todos mis compañeros tienen plan B, C, D, F… Estoy impresionado de eso… A James le dije ‘amigo’, al igual que le dije a Rashel, ‘no me preocupas porque sé la capacidad que tienes, el talento que tienes, lo emprendedor que eres, sé que siempre te va a ir bien'”. Héctor es ahora una de las figuras de Televisa. Conduce “Minuto para ganar”.

