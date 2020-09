Ex de Ninel Conde pide no juzgar a Xavier Ortiz por su suicidio

De manera prematura, y tras estar sumido en una profunda depresión, el ex integrante del grupo mexicano Garibaldi Xavier Ortiz decidió quitarse la vida a los 47 años. La hermana del cantante, Olga Ortiz, notificó la noticia hace dos días con un desgarrador mensaje en Twitter:

La propia hermana del fallecido, química de profesión, explica los motivos que le llevaron a tomar esta decisión: “estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa.” Además, según explicaron en Imagen Televisión, no había podido ver a su hijo desde el inicio de la cuarentena.

Ari Telch, ex de Ninel Conde, pide respeto y no juzgar al fallecido

El suicidio de de Xavier Ortiz ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos cargaban contra ex integrantes de Garibaldi como Charly López o Sergio Mayer, otros culpaban a su ex mujer Carisa de León como responsable de la muerte de su ex esposo. Acusaciones muy fuertes a las que alguien que conoce lo que es sufrir una depresión severa en carne propia quiso responder. Se trata de Ari Telch, actor mexicano ex de la cantante de Ninel Conde.

Telch tiene diagnosticado un trastorno bipolar, que ha aprendido a comprender con el paso del tiempo y a convivir con él. En declaraciones a Su Médico, el actor explicó sin tapujos lo que sufría: “Comencé diagnosticado como unipolar, depresivo, con depresiones cortas, de días, de semanas, donde pasaba tiempo de más en cama y se lo atribuía a la falta de trabajo. Te conviertes en un ser irritable, muy respondón; y se te nota; te quejas de más y no entiendes por qué; tienes ganas de morirte. No encajas en otro sitio que no sea la cama. Entonces sabes que tienes bipolar. Hay dos tipos de bipolar. Yo soy del segundo tipo. Los de primer tipo son peores porque cuando entran en psicosis no saben lo que están haciendo. Un amigo se tiró de 7 pisos porque no tenía conciencia, psicosis atípica.”

Teniendo en cuenta su historial, está claro que es una voz autorizada para hablar del tema. Con esa idea, Telch acudió ayer al programa Ventaneando para pedir respeto para Xavier Ortiz:

“Se armó todo un rollo en las redes sociales, [en las que mencionaban:] ‘Qué cobarde’, ‘qué valiente’, ‘si tiene todo’, ‘acababa de vender su casa’, si esto o si lo otro. Espérate. El que está deprimido y el que está en una depresión mayor toma la decisión para abandonar el dolor. Así duele la depresión”.

El suicidio, no se presenta por cobardía.

Es la única, la última opción para abandonar el dolor. #Depresión — Ari Telch (@aritelch) September 8, 2020

En palabras que reportó People en Español, Telch explicó en Ventaneando: “Tenemos que empezar a entrarle a eso de la salud mental. La depresión no es tristeza, es el robo de la voluntad. Y todos tenemos familiares o conocidos que tienen familiares escondidos en el cuarto de atrás porque no se bañan, porque se dejaron de cuidar, perdieron ese gusto de hacer las cosas que normalmente hacían para sentirse bien, disminuye su capacidad de relacionarse y están medicándose [teniendo algún tipo de adicción como el alcohol]”.