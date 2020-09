Diana Reyes está de luto profundo. ¿Qué miembro de su familia murió por la COVID-19?

View this post on Instagram

Ayer después de mi entrevista con mi querido @raultvgonzalez para @despiertamerica Inundaron mis mensajes directos y mi muro de bendiciones, buenos deseos y recomendaciones de doctores, clínicas y métodos para ayudarme. Quiero que sepan que mi problema está monitoreado constantemente y estoy súper pendiente de cualquier opción para mi vista. Pero quería que supieran que agradezco todas sus muestras de cariño y la preocupación que me han mostrado. Me hace muy feliz pues creo que es lo que le falta al mundo. Mucho amor y el que me mandan a mi, me reconforta y me motiva a continuar positiva y no perder la fe. Muchas gracias, estaré leyendo uno a uno sus mensajes y checare las sugerencias que me han hecho. Gracias de nuevo y todo lo bonito y bendiciones que me desean, es lo mismo que deseo para cada uno de ustedes. ❤️🙏🏻❤️ Gracias!!!