El drama de Diana Reyes: la cantante ya perdió la visión total de un ojo

Diana Reyes es una de las artistas más queridas y más talentosas que ha dado el género de la música regional mexicana y a pesar de todos los laureles que la preciosa cantante ha cosechado a lo largo de su carrera artística a nivel personal ha debido enfrentar desde hace varios años un serio problema que la tiene bastante triste. La llamada “reina del pasito duranguense”, quien a lo largo de su carrera ha vendido miles de copias de sus más de 15 discos ha tenido que enfrentar la perdida de la visión.

Diana Reyes tiene problemas en ambos ojos que le fueron descubiertos hace varios años y según reveló ella misma las cosas han ido empeorando especialmente durante este tiempo de pandemia debido a que su pronóstico cada vez es más desalentador.

La cantante mexicana, originaria de Sinaloa, habló con el programa “Despierta América” y allí se sinceró sobre los problemas de la vista que la aquejan asegurando especialmente que aunque ha tratado de asumir las cosas con mucha valentía y mucha enteresa en realidad ha sido muy duro debido a que su mal cada vez le quita más las posibilidades de ver.

La intérprete habló con Raúl González, desde su casa en Chicago, y manifestó como se siente ahora.

“Ha sido un proceso muy difícil, no solo para mí, también para mi familia…”, comenzó diciendo Reyes.

La famosa estrella explicó desde cuando empezó su problema y como se ha ido degenerando.

“Desde que yo nací he tenido un problema, que empezó con la miopía, después me hice una operación láser, 10 años después surgió una malformación debido a esta operación, y pues estoy perdiendo completamente la vista, de hecho, del ojo izquierdo ya no veo”, afirmó Reyes, quien continúo explicando su problema ocular.

“Después de trasplante de córnea, en el ojo izquierdo, sentí que tenía la solución en mis manos, desafortunadamente no… Mi ojo constantemente crece y se encoge, declaró la mexicana.

Diana Reyes: Una de tequilaEstreno mundial de este tema en mariachi escrito por Diana exclusivamente para InStudio. http://musica.univision.com/instudio/diana-reyes 2011-01-18T18:54:48Z

La querida “reina del pasito duranguense”, celebrará el próximo mes de noviembre sus 41 años y en medio de la tragedia que significa perder la vista ha contado con el apoyo de su familia y de sus fieles seguidores.

“Soy una mujer muy positiva, además tengo una familia que me apoya mucho. Sin duda, no puedo negar que me da un poquito de miedo porque es algo que no sé dónde va a parar, ha sido difícil”, concluyó Diana.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

En redes sociales los mensajes de sus fans no dejan de llegar y constantemente le manifiestan frases de apoyo y de amor además, de que claramente se ha convertido en un ejemplo de valentía entre la comunidad latina.