Daniel Sarcos está de luto. ¿Quién se le murió al presentador de televisión?

Daniel Sarcos anunció a través de su cuenta en Instagram que su padre, Don Daniel Enrique Sarcos Iguarán, falleció en horas de la madrugada de este sábado 5 de septiembre.

“Murió el Dr. Sarcos Yguaran, ha muerto mi padre. En la madrugada del sábado 05 de septiembre el corazón de mi padre se detuvo, murió el mestizo que logro ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guagiro que se convertiria en abogado ,el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligo de su gente y sus raices”, puntualizó el presentador de televisión venezolano.

Sarcos continuó manifestado las grandes cualidades que su padre le heredó: “Mi padre el que me enseño a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humano, no importa en que pequeño pueblito de la geografía nos encontráramos, me decía ‘así son los contrastes de la vida’.”

Por otra parte, el comunicador expresó que en estos difíciles momentos tanto él y su familia prefieren asimilar su dolor en la intimidad: “A los familiares, amigos y allegados les informo que hemos decidido pasar todo este doloroso proceso en la mas estricta intimidad de la familia, ya esperaremos el momento oportuno para llevar sus restos a nuestra tan amada tierra.”

Sarcos también dio a conocer que esperan el “momento oportuno” para trasladar los restos mortales de su padre al estado Zulia en Venezuela, su tierra natal.

Daniel Sarcos, quien en el pasado se desempeñó como presentador de “Un Nuevo Día” de Telemundo, recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus ex compañeros del afamado programa televisivo:

“@dsarcos como te dije hoy no hay palabras de aliento en momentos asi!!! Pero te enviamos un abrazo muy fuerte y estamos contigo!!! Te queremos”, afirmó Rashel Díaz. “Lo siento mucho mi Dani🙏🏻 Fortaleza para toda la familia”, aseguró Adamari López.

Mientras que diversas personalidades del medio artístico también le expresaron sus mensajes de condolencia a la estrella venezolana:

“Abrazo total mi Bro … los acompañamos con todo el amor del mundo”, “Lo siento mucho querido amigo 🙏🏻 Te abrazo en la distancia”, “Daniel cuánto lo siento. Un gran hombre tú padre. Los abrazo fuerte en este momento tan duro. Mucha luz para su alma”, “Por siempre en nuestro corazón”, “Lo sentimos muchísimo, te enseñó con el amor y el ejemplo, las lecciones más hermosas y bien aprendidas de la vida. Afortunado que fuiste de tenerlo. Te enviamos un abrazo”, fueron algunas de las reacciones.

