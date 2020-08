[VÍDEO] El intenso trailer de la nueva telenovela de Telemundo: La Ley del Corazón

View this post on Instagram

Les confieso que ya no se como sobrellevar éste encierro. No sé ya que cara y que actitud ponerle a esta situación tan HP. En Colombia, después de 5 meses de confinamiento, desde mañana en algunos sectores de Bogotá estaremos en Cuarentena estricta hasta el 30 de agosto. De verdad no sé como asimilar eso! Estoy consciente que lo hacen pensando en nuestra seguridad pero no se hasta que punto es sano tanto encierro? Donde no se permite caminar o hacer ejercicios al aire libre aun con tapabocas pero si puedes ir al supermercado, donde el espacio es cerrado y hay manipulación de productos. Este entre tantos ejemplos me hacen preguntarme si de verdad extender el encierro que llevamos ya desde hace mucho tiempo es la solución?? Quizás la otra via para sobrellevar el Covid-19 (que llegó para quedarse) sea educar más a la gente para que cumpla con los protocolos de Bioseguridad (incluso dotarlos) y que el sistema de salud sea algo prioritario, digno, accesible a todos y no un negocio. Es obvio que hoy no existe una fórmula exacta para solucionar este problema y que nuestros mandatarios están tratando de hacer lo mejor posible. Pero ya a estas alturas hay que preguntarse si el encierro es algo que de verdad no va a traer peores consecuencias que la misma enfermedad! Lo que digo acá no es la verdad absoluta, es mi humilde opinión y sentir. Que tengan el mejor sábado posible!!! #fuckcoronavírus #sevaledesahogarse