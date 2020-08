[VÍDEO] El emotivo trailer de la nueva telenovela turca que estrenará Telemundo

Las cadenas latinas de televisión siguen confiando en las producciones turcas para conseguir audiencia. En estos últimos años ya es una dinámica que viene siendo habitual, y es que las telenovelas de este país europeo-asiático siempre son sinónimo de éxito.

Hace poco más de un mes terminó en Univisión con un seguimiento espectacular “Amor Eterno”. Mientras tanto, por su parte, Unimás sigue confiando en “Fatmagül”. Telemundo tampoco quiere quedarse atrás y situó a “Cennet” en la franja de 9PM a 10PM lo días de entre semana con unas audiencias de más de 1 millón de espectadores por capítulo. Con esas cifras, está compitiendo con Univisión y la emisión de la serie “Médicos US”, que suele rondar los 1.2-1.3 millones de espectadores cada día.

Aquí tenemos, por ejemplo, el repaso de las audiencias del martes 4 de agosto de 2020, que siempre nos ofrece a diario Produ:

EE UU #Ratings (finales)

Personas de más de 2 años

Sin embargo, “Cennet” este mes de agosto ya está llegando a su recta final y Telemundo ya anunció su sustituta, con el día y la hora del estreno.

“Todo por mi hija”: la nueva apuesta de Telemundo

Ya pueden apuntar el nombre de la nueva telenovela turca que pretende liderar las noches latinas en Estados Unidos: “Todo sobre mi hija”. A finales de julio, Telemundo anunció que esta nueva serie se estrenará el próximo día 1 de septiembre a partir de les 9PM de lunes a viernes. El canal también compartió el trailer que nos da los primeros detalles de su trama:

Tal y como informa el Diario Las Américas, la trama de esta serie sigue los pasos de una niña de ocho años llamada Öykü, interpretada por la actriz Beren Gökyıldız, que padece una rara enfermedad que le provoca pérdidas de memorias, algo similar al Alzheimer.

La pequeña niña es abandona por quien era su tutora legal y es entonces cuando conoce su padre Demir, que es interpretado por el actor Buğra Gülsoy. En un primer momento, el padre, que es un delincuente profesional, acepta cuidar a la niña simplemente por ahorrarse una pena de prisión.

Sin embargo, después de pasar por muchas aventuras y superar muchos problemas juntos, ambos creerán un vínculo precioso entre padre e hija que seguro que enamorará a los espectadores de esta telenovela turca.

Como siempre sucede en las producciones de este país, la serie será la excusa perfecta para que podamos descubrir las tradiciones, la cultura y sobre todo, los increíbles paisajes de Turquía. En este caso, la acción se desarrollará en Estambul, una ciudad con un encanto muy especial.

En los próximos días iremos dando más detalles sobre esta nueva serie: su elenco completo, los países donde se ha estrenado ya y sus audiencias y conoceremos más profundamente toda su trama.