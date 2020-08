¿Cómo funciona ‘Reels’ la nueva competencia de TikTok?

La red social Instagram, que es propiedad de Facebook lanzó la incorporación de ‘Reels‘, una modalidad para crear videos cortos, que llega con la idea de poder montarle la competencia a TikTok, una de las ‘apps’ con mayor acogida de los últimos años.

TikTok que es propiedad Bytedance, cuenta en estos momentos con un futuro incierto en Estados Unidos, en donde se estaría pensando considerablemente su prohibición. Así como ya lo fue en varios países como India, el pasado mes de junio. Por ello, estarían negociando un acuerdo con Microsoft. De allí, ‘Reels’ entraría a aprovechar este momento, y captar a los millones de usuarios de TikTok, para que su éxito sea igual a como pasó con Snapchat y las historias de Instagram.

El lanzamiento se dio en más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Brasil, Reino Unido y España. Pero ¿cómo funciona este nuevo servicio de Instagram? Aquí te lo explicamos.

Puedes crear videos cortos de 15 segundos, a los cuales se le es posible agregar audios, efectos, texto y gran variedad de herramientas creativas. Además, puedes compartir tu video solo con tus amigos o con todos los usuarios de Instagram y así tu clip aparecerá en explora, donde podrás ver también todos los ‘Reels’ destacados. Si tu ‘Reels’ logra tener gran aceptación y se convierte en sensación, también podría aparecer allí e Instagram te lo notificaría.

Fácil. Debes ir a la cámara donde creas normalmente las historias de Instagram. En la parte inferior de la pantalla aparecerá ‘Reels’. Una vez estés en la función podrás agregarle:

Audio: puedes buscar canciones de la biblioteca de Instagram o subir un video con un audio original. Si es así, ese audio se te atribuirá a ti y otras personas podrán utilizarlo si tienes tu cuenta pública.

Velocidad: esta función te permitirá acelerar o ralentizar la imagen o video. Te servirá para hacer clips en cámara lenta.

Efectos: podrás utilizar todos los efectos que hayas guardado en tu biblioteca. Están disponibles los ya creados por Instagram o los de los creadores en todo el mundo.

Temporizador: con esta opción lograrás crear videos tú solo, utilizando el manos libres.

Transiciones: puedes alinear los clips para crear efectos de transición cuando quieras hacer un video un poco más profesional o llamativo.

Deberás guardar el borrador, cambiarle la imagen de portada, agregarle un título, hashtag o etiqueta si lo quieres compartir con alguien. Al finalizar le das en compartir, y tu ‘Reel’ aparecerá en tu perfil en una pestaña nueva al lado de tus fotografías ya publicadas. Como opción, puedes compartirlo en tu “feed” o eliminarlo si deseas, para que solo aparezca en la sección de “Reels”.

También Instagram te da la posibilidad de compartir tu videoclip en las historias, pero estos desaparecerán en 24 horas. Enviarlo por mensaje privado o compartirlo solo con tus ‘mejores amigos’ también es una opción.

Tendrás un espacio en la parte de búsqueda donde podrán ver tus microvídeos. Con la cuenta pública, puedes tener la posibilidad de que tu clip sea visto por más personas, ya sea por el nombre de la canción, los efectos o el hashtag que uses.

Aquí tendrás un poco más de restricciones de acuerdo a tu configuración de privacidad. Los usuarios no podrán compartir tus videos con personas que no te sigan previamente.

En la parte de búsqueda, te aparecerá un logo de un ‘clip’ con la palabra ‘Reels’, una vez allí, aparecerán los mejores videos. Este es un ‘feed’ muy similar al de TikTok, en donde vas deslizando hacia abajo para ir viendo todos los videos.

