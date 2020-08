Mulán se estrenará en Disney Plus

Varios fueron los meses en que Disney había postergado el lanzamiento oficial de Mulán una de las superproducciones más esperadas de Hollywood, debido a las condiciones de emergencia sanitaria ocasionadas por el coronavirus. La primera fecha que fue cancelada estaba programada para el 27 de marzo, luego esta tuvo que ser modificada para agosto, pero la pandemia del Covid-19 y el cierre de las salas de cine, siguió impidiendo su estreno, por tal motivo Disney tuvo que tomar una decisión definitiva frente a esto, y seguir evitando el retraso del estreno de la película.

Walt Disney Company comunicó oficialmente que el estreno se hará finalmente el cuatro de septiembre por medio de la plataforma Disney Plus, así lo anunció el director ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, quien afirmó que en medio de la situación por la que atraviesa el mundo, se vieron en la obligación de tomar otra medida y encontrarle una solución, para que por fin los amantes a Mulán, puedan disfrutar de la cinta. “Vemos esto como una oportunidad para llevar esta increíble película a un amplio público que actualmente no puede ir al cine, y al mismo tiempo aumentar aún más el valor y el atractivo de una suscripción a Disney Plus”, afirmó el CEO.

"Mulán" se estrenará de forma online en los Estados Unidos por la pandemia https://t.co/4NkvsovAyf — TN Show (@TNFamosos) August 5, 2020

Este lanzamiento ocurrirá en Estados Unidos y en los países donde ya se encuentra disponible la plataforma, como Australia, Canadá y España. Pero también, en algunas salas de cine que ya están abiertas. Lo que respecta a latinoamérica, Disney Plus llegaría en el mes de noviembre, aún sin una fecha exacta.

Pese a esta buena noticia, lo que no esperaban los amantes a Disney, fuera que la compañía anunciara que el precio para poder ver la película en ‘streaming’ sería de 29,99 dólares más, aparte de los siete dólares que ya se paga por la membresía mensual. De acuerdo a Chapek, de resultar este ‘experimento’ podría ayudar a recuperar la inversión que se ha hecho en la película, superar los 200 millones de dólares y atraer nuevos suscriptores a Disney+.

Sin duda, esto fue algo que resultó ser un balde de agua fría para los miles de seguidores de la cinta, quienes expresaron toda su inconformidad por medio de las redes sociales, donde catalogaron el precio de “abusivo” y “desorbitado”. Además, este remake en acción real de Mulán, no tendrá algunas de las canciones tradicionales, ni contará con el famoso dragón ‘Mushu’ uno de los personajes más emblemáticos de la película animada de 1998.

Esto para muchos de los internautas, resultó aún más ‘molesto’ así lo dejaba ver un seguidor en Twitter quien escribió: “A ver si lo entiendo bien: ¿Disney va a estrenar por ‘streaming’ el ‘remake’ de ‘Mulán’, sin las canciones, sin Mushu y otros personajes de la película animada, y pretende cobrar 30 dólares por alquilarla además de los 7 dólares que cuesta la suscripción mensual de Disney +?”. Como estos, hay cantidad de mensajes que se han vuelto tendencia en las últimas horas en la red social.