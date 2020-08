¿Qué ver en TV? – Sábado 29 de agosto

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Rock Dog”, “Kickboxer” y “The Fast and The Furious: Tokyo Drift”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Rock Dog

La película animada, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando una radio cae del cielo y va a parar las manos de un mastín tibetano, abandonará su hogar para perseguir su sueño de convertirse en un músico. Claro que esto desencadenará una serie de eventos imprevistos.”

Kickboxer

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando Tong Po, el sanguinario campeón de Kickboxing, deja paralítico a su hermano, Eric jura vengarse del hombre a quienes todos consideran invencible, aunque le cueste la vida.”

The Fast and The Furious: Tokyo Drift

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Shaun Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. En el instituto es un solitario, su única conexión con el mundo de indiferencia que le rodea es a través de las carreras ilegales, lo que no le ha convertido en el chico favorito de la policía. Cuando amenazan con encarcelarle, le mandan fuera del país a pasar una temporada con su padre, un militar destinado en Japón, que vive en un diminuto piso en un barrio barato de Tokio. En el país donde nacieron la mayoría de los coches modificados, las simples carreras en la calle principal han sido sustituidas por el último reto automovilístico que desafía la gravedad, las carreras de “drift” (arrastre), una peligrosa mezcla de velocidad en pistas con curvas muy cerradas y en zigzag. En su primera incursión en el salvaje mundo de las carreras de “drift”, Shaun acepta ingenuamente conducir un D.K, el Rey del Drift, que pertenece a los Yakuza, la mafia japonesa. Para pagar su deuda, no tiene más remedio que codearse con el hampa de Tokio y jugarse la vida.”