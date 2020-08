Gaby Espino regresa a las telenovelas: ¿Dónde y cuándo?

Gaby Espino anunció con bombos y platillos su gran regreso a la actuación después de varios años alejada de los proyectos dramáticos. La talentosa actriz venezolana dio a conocer la noticia a través de una serie de videos en las historias de su cuenta oficial en la plataforma de Instagram.

“Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto… Pronto me van a dejar decir. Pero estoy supercontenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele”, puntualizó Espino en el primer fragmento de sus videos.

La también empresaria manifestó sentirse plena con su nuevo proyecto ya que se grabará en la ciudad de Miami, por lo que no tendrá que estar alejada de sus hijos Oriana y Nickolas:

“La verdad me había tardado un poco en decidirme, en escoger el proyecto adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas, casi todo se graba fuera de Miami y pues dejarlos aquí e irme a hacer un proyecto fuera, que siempre lo he hecho pero por tiempos cortos, entonces quería algo que fuera cerca de mi casa.”

Por los momentos, Gaby Espino no reveló detalles sobre su gran regreso a los melodramas. Lo que sí enfatizó es que se siente feliz de no tener que establecerse en otro país durante las grabaciones de este nuevo gran proyecto:

“Yo me iría a vivir a otro país feliz, pero con mis hijos. Trabajar fuera y dejarlos aquí es una logística super complicada. Lo he hecho miles de veces pero es tedioso, entonces estaba buscando algo que cuadrara y que me enamorara, por eso este proyecto es muy especial.”