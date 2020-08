LIVE STREAM: Cómo ver Premios Juventud 2020 en vivo

Faltan sólo unas horas para que la gran ceremonia de premiación de “Premios Juventud 2020” inicie a través de las pantallas de Univision a las 7:00 PM, Hora del Este. La edición de este año contará con los talentosos Julissa Calderón, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel, Borja Voces y Sebastián Yatra como presentadores principales del show.

La trasmisión del muy esperado show empezará con un programa de antesala de una hora, “PJ Takeover”, a las 7 p.m. Este/Pacífico (6 p.m. Centro) por Univision, seguido por el programa principal de tres horas. Migbelis Castellanos, Jomari Goyso y Amara la Negra conducirán este programa de antesala de una hora.

De manera innovadora y para ofrecer a los fans más del esperado programa, una edición especial en #PremiosJuventud de “El break de las 7” se trasmitirá en vivo exclusivamente por la cuenta en TikTok de Univision. Presentado por Johann Vera, el show será el primer programa de antesala en vivo que se trasmitirá en la popular plataforma. El especial de una hora tendrá segmentos dedicados a los nominados, las actuaciones de la noche y moda. También se entregarán dos premios durante el programa digital.

Ver esta publicación en Instagram Talentosas, regias y poderosas 👑✨ #PremiosJuventud @greeicy1, @allybrooke & @nattinatasha Una publicación compartida por Premios Juventud (@premiosjuventud) el 10 de Ago de 2020 a las 11:59 PDT

Univision ofrecerá su programa veraniego anual #PremiosJuventud de manera diferente e innovadora, teniendo en cuenta la seguridad. Dadas las circunstancias que impone el COVID-19 en este momento, Univision cumplirá con pautas y restricciones estrictas, en total conformidad con las recomendaciones de las autoridades locales y de salud pública, para realizar el show de este año.

Se unirán al estelar grupo de artistas el popular cantante Cristian Castro, que deleitará a sus fans con su más reciente single y sus clásicas canciones románticas; Farruko, el popular intérprete de reguetón, cantará su nueva canción “La Tóxica” y también será parte del acto inicial con The Wailers; Grupo Firme entonará su nueva canción desde el escenario; el artista sensación Llane, volverá al show como solista para presentar su nuevo bolero “Como Antes”, y el misterioso cantante Kyen? Es? ofrecerá un homenaje a la legendaria cantante Celia Cruz.

Para hacer esta edición más especial, #PremiosJuventud homenajeará con un premio “Agente de Cambio” a Pitbull por usar su influencia como estrella para apoyar a la comunidad con subvenciones a pequeñas empresas latinas en todo el país y las escuelas SLAM! (Sports Leadership and Management), que brindan a los estudiantes experiencias prácticas en la producción de contenido de difusión, entre otros. Mr. Worldwide, quien ha recibido dos nominaciones, también presentará su himno durante esta cuarentena, “I Believe that We Will Win”, con lo que enviará un mensaje de esperanza y resiliencia.

Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puede ver Univision en los Estados Unidos desde su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de la aplicación oficial de la importante cadena televisiva:

UNIVISION NOW: Haz clic en univisionnow.com o baja la aplicación Univision Now para ver el show en vivo. Al mes tiene un costo de $9.99 dólares, más impuestos. Para militares la suscripción es totalmente gratis.