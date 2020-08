Premios Juventud 2020: ¿Qué Hora? ¿Qué Canal?

“Premios Juventud” de Univision está listo para hacer historia como el primer programa de premiación en esta nueva era, con las estrellas más populares y artistas emergentes de la música latina. “Premios Juventud 2020” se transmitirá hoy, jueves 13 de agosto, a las 7:00 PM, Hora del Este, por Univision.

Se unirán al estelar grupo de artistas el popular cantante Cristian Castro, que deleitará a sus fans con su más reciente single y sus clásicas canciones románticas; Farruko, el popular intérprete de reguetón, cantará su nueva canción “La Tóxica” y también será parte del acto inicial con The Wailers; Grupo Firme entonará su nueva canción desde el escenario; el artista sensación Llane, volverá al show como solista para presentar su nuevo bolero “Como Antes”, y el misterioso cantante Kyen? Es? ofrecerá un homenaje a la legendaria cantante Celia Cruz al interpretar canciones emblemáticas de la gran artista.

La trasmisión del muy esperado show empezará con un programa de antesala de una hora, “PJ Takeover”, a las 7 p.m. Este/Pacífico (6 p.m. Centro) por Univision, seguido por el programa principal de tres horas.

Para hacer esta edición más especial, #PremiosJuventud homenajeará con un premio “Agente de Cambio” a Pitbull por usar su influencia como estrella para apoyar a la comunidad con subvenciones a pequeñas empresas latinas en todo el país y las escuelas SLAM! (Sports Leadership and Management), que brindan a los estudiantes experiencias prácticas en la producción de contenido de difusión, entre otros. Mr. Worldwide, quien ha recibido dos nominaciones, también presentará su himno durante esta cuarentena, “I Believe that We Will Win”, con lo que enviará un mensaje de esperanza y resiliencia.

Tres galardones “Agente de Cambio” se otorgarán a un grupo diverso de jóvenes que están teniendo un impacto positivo en su comunidad: Andrea Ronquillo, por su labor para reducir la violencia con armas de fuego y a cargo de esfuerzos de ayuda en su comunidad debido al COVID-19; Kimberly Guerra, por su papel velando por los intereses de la comunidad LGBTQ, Black Lives Matter y los derechos humanos, de los inmigrantes y la mujer; y Gaby Cintron, Vinita Akula y Kevin Dick, un grupo de jóvenes estudiantes de medicina que empezaron una página web con historias de esperanza durante la pandemia del COVID-19.

Además, #PremiosJuventud celebrará a trabajadores en el frente durante la pandemia, quienes estarán presentando los números musicales del show. Entre los héroes de todos los días que recibirán reconocimiento en el programa estarán un enfermero diplomado pediátrico de una unidad de cuidados intensivos, un voluntario en un banco de alimentos, un trabajador del Departamento de Salud en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, un auxiliar administrativo en un centro de rehabilitación, un supervisor de servicios neumológicos y un conductor de entrega a domicilio.

“Premios Juventud” celebrará la música y el legado de 25 años de Selena Quintanilla con una conmovedora presentación. AB Quintanilla, hermano y productor de Selena, participará en el especial, que incluirá a las artistas Ally Brooke, Greeicy, Natti Natasha y Danna Paola.

Lo que debes saber de Premios Juventud 2020:

FECHA DE TRANSMISIÓN: Jueves 13 de agosto de 2020

HORA DE TRANSMISIÓN: 7:00 PM, Hora del Este

CANAL DE TRANSMISIÓN: Univision, consulta tu guía local para sintonizar la cadena televisiva de habla hispana.

PRESENTADORES PRINCIPALES DE LA GALA: Julissa Calderón, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel, Borja Voces y Sebastián Yatra.

PRESENTACIONES MUSICALES: Sebastián Yatra, Natti Natasha, Cristian Castro, Danna Paola y muchos más grandes artistas.