¿En dónde trabajará ahora María Celeste tras ser despedida de Al Rojo Vivo?

Tras casi dos décadas de estar vinculada laboralmente con Telemundo, María Celeste Arrarás pasó este miércoles a engrosar la lista de desempleados que ha dejado la pandemia del COVID-19, tras ser notificada de su despido del canal y del programa “Al Rojo Vivo”.

Y aunque todavía la noticia está muy fresca y la puertorriqueña de 59 años asegura que está tratando de asimilarla de la mejor manera posible, también reveló que ya tiene varias ofertas laborales y dejó claro que su carrera no acaba con este nuevo capítulo que está viviendo.

“Con esto mi carrera no se termina. Yo busco otras formas de comunicarme, tengo las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores en las redes sociales que a veces son más que cualquier programa”, dijo la boricua, en diálogo con People en español, advirtiendo que en los próximos días revisará sus opciones.

“He tenido más de diez llamadas [con propuestas] de personas que me han dicho: ‘tengo este proyecto para ti, quiero que hagas esto, vamos a hacer una lluvia de ideas’. He apuntado todos esos nombres en una lista, la próxima semana las voy a llamar y voy a explorar posibilidades, puede ser en otras áreas. Estoy abierta a todas las posibilidades y es hasta excitante a estas alturas de la vida tener tantas opciones”, aseveró la antigua estrella de Telemundo.

María Celeste dijo además que mientras decide hacia dónde enfocará su carrera profesional, se tomará unos días para relajarse y hacer cosas que debido a su anterior trabajo no podía hacer como quisiera.

“En estos días lo que voy a hacer es digerir bien lo que pasó y darme buena vida, y después de eso a mí me gusta mucho jugar tenis, pero me costaba [practicarlo] porque si jugaba por la mañana quedaba con el pelo horrible cuando me tocaba presentar el show y como me estaba haciendo yo misma el pelo [para presentar el show desde casa era imposible]. Ahora voy a coger las mañanas para jugar tenis, ese es un proyecto para la parte física y mental”, dijo Arrarás.

La presentadora de televisión insistió en que no se dejará derrotar por este nuevo suceso en su carrera y comentó que incluso a nivel laboral pudiera explorar nuevos caminos.



“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, dijo la periodista. “He sentido que el sacrificio, la honestidad con la que he dado mi trabajo en todos estos años rindieron frutos. Lo que sembré floreció”, agregó, refiriéndose al apoyo que ha sentido por parte de su fiel público.