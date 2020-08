Maluma confiesa por qué cerró su cuenta en Instagram

En horas de la mañana de este miércoles 19 de agosto, Maluma se volvió tendencia en las plataformas digitales después del sorpresivo cierre de su cuenta oficial en Instagram, una decisión que muchos fanáticos aseguraron que se debía a una supuesta burla por parte del futbolista Neymar al dar a conocer un video en donde interpretaba el tema musical “Hawái” del colombiano.

En horas de la noche de este jueves 20 de agosto, el cantante decidió pronunciarse a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial en Instagram para esclarecer los rumores sobre la verdadera razón del cierre de su cuenta en la plataforma digital:

“Esta noche sale mi disco ‘Papi Juancho’, por eso me desaparecí de Instagram, ese fue el único motivo por el cual me desaparecí de Instagram… Esta noche lanzaba mi nuevo disco, necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía y todo lo que soy yo a este nuevo lanzamiento.”

El colombiano continuó mencionando lo pleno que se siente con el lanzamiento de su nuevo álbum musical: “Me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme, esta año cumplí diez años haciendo música… Comencé en el 2010, esto hay que celebrarlo. Siento que este año es de renacimiento, he renacido y se los digo de todo corazón… En todos los aspectos, desde mi parte personal y artística, todo esto se los debo a todos ustedes.”

El intérprete de ‘Felices los 4′ también habló de sus inicios en la industria de la música: “Han sido años de mucho trabajo, me han criticado, han hablado de mí, me han pisoteado y yo seguí hacia adelante… Yo no copié, yo seguí hacia adelante y seguí haciendo lo que más me gusta que es música. Mi equipo de trabajo y yo no hemos parado para sacar este disco y de verdad que es un resumen de diez años de trayectoria.”

Maluma fue muy sincero al enviarle un contundente mensaje a sus detractores: “Yo voy pa’ adelante, los que sigan criticando y hablando de mí, inventando lo que sean… Una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que soy. Los fans que me siguen de verdad y la gente que me quiere de verdad sabe quién soy, sabe mi alma, sabe mi espíritu y conoce mi corazón.”