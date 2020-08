Maribel Guardia confirma que Joan Sebastian le fue infiel

En una reveladora y emotiva entrevista con Yordi Rosado para su programa “La última y nos vamos”, Maribel Guardia habló de manera muy sincera sobre la infidelidad que vivió por parte de Joan Sebastian durante el tiempo que estuvieron casados. Asimismo, la estrella costarricense se confesó sobre las facetas más intensas y tiernas en la vida del afamado cantante mexicano.

Guardia aseguró que se enteró de la supuesta infidelidad por parte de ‘El Rey del Jaripeo’ con la actriz Arleth Terán por un programa de televisión del comunicador Juan José Origel: “Fue horrible para mí. Joan estaba ahí conmigo en la casa. Lo había estado esperando toda la noche y llegó como a las siete de la mañana y cuando en el programa dicen que estuvo bailando toda la noche con Arleth en una discoteca para mí fue como un balde de agua.”

Por otra parte, la actriz puntualizó que su madre fue la persona más afectada con la noticia de la infidelidad por parte de Sebastian: “Estaba mi mamá, ella lloraba y yo muy tranquila, pero estaba devastada por dentro. Le dije ‘te voy a pedir por favor que te vayas’.”

Al momento de hablar sobre la reacción de Joan Sebastian por la infidelidad, Guardia respondió: “Me dijo que no era verdad. Hasta el último minuto de su vida me dijo que no era verdad. Pero era verdad. Estuvo muy raro conmigo en la telenovela y me trataba muy mal.”

Por otra parte, la estrella confesó que Joan Sebastian quiso reconciliarse con ella durante muchos años: “Cuando nos separamos quiso regresar conmigo durante muchos años, pero tuve muy claro que no iba a ser feliz con él y que sobre todo yo no lo hacía feliz.”

Al momento de hablar sobre cómo era Joan Sebastian como ser humano, la costarricense respondió: “Era un ser humano increíble. Era muy buen papá. Era una persona muy amable con la gente que trabajaba con él.”

Maribel Guardia y Joan Sebastian pusieron fin a su matrimonio en 1996, pero sostuvieron una muy buena relación de amistad hasta el momento de la lamentable muerte del cantante: “Teníamos una relación tan linda de amigos, con la que pude cerrar un ciclo de mi vida y despedirme de él. Le tuve un gran cariño y siempre lo defendí porque lo veía como parte de mi familia. Lo voy a recordar, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón.”