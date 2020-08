¿Indirecta con mala intención de Jorge Bernal a Carolina Sandoval?

El presentador del programa Suelta la Sopa Jorge Bernal se pronunció por primera vez sobre los despidos que han afectado Telemundo recientemente en una entrevista concedida al portal Mamás Latinas.

Actualmente el periodista se encuentra inmerso en la promoción de la campaña “Listos para la escuela” para Amazon, en la que junto con su esposa Karla Birbragher dan tips sobre cómo preparar el retorno a la escuela de los más pequeños desde el punto de vista de los padres.

Pese a que la entrevista se centró en los consejos como padres para los niños, Jorge Bernal también abordó temas más polémicos como el de los despidos de figuras emblématicas de la cadena de televisión.

¿Qué pensó cuando Carolina Sandoval fue despedida?

Jorge Bernal fue bastante diplomático al responder sobre el despido en concreto de “La Venenosa”. El presentador dijo, en palabras que reporta El Salvador:

“Te das cuenta de que esa persona va a estar bien porque uno la conoce, porque uno sabe que esa persona es una mujer fuerte dispuesta a hacer todo lo posible para salir adelante y va a caer parada. Me afecta porque le tengo sentimiento, porque sucede algo de repente inesperado, pero sé que van a estar bien y es eso, seguir adelante y buscar el lado positivo.”

Ante esta respuesta bastante neutral, muchos usurarios reprocharon la actitud del presentador con comentarios como los siguientes:

“Ha debido manifestarse antes” “No parece sincero. Y, francamente, la forma en que sacaron a Carolina Sandoval fue mal hecha” “Hay discursos muy buenos para evadir un tema e irse por la tangente, este no lo es. Evidentemente respuestas nada sólidas ni sinceras” “No dijiste nada nuevo, solo repetiste lo mismo para poder evadir la pregunta y no decir nada” “No es sincero, se nota que está diciendo lo que tiene que decir, tienen miedo de que puedan ser los siguientes en la lista, pero honestamente solo están dejando ir a las mujeres. ¿Te diste cuenta? Solo estoy repitiendo lo que escuché y creo que tienen razón”

Sin embargo, cuando desde Mamás Latinas le preguntaron qué haría en su caso sin trabajo, dejó una respuesta que puede que algunos interpreten como un mensaje hacia Carolina Sandoval:

“¿Qué haría si me quedo sin trabajo? Nada. Seguir adelante, ¿qué vas hacer, llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en Instagram a hablar boberías de la gente? No, hoy en día la situación está en que todo el mundo tiene que tener su ingreso y tiene que tener, obviamente, y lo que llamo yo hobbies o plan B, C, D, E y F porque you never know (nunca se sabe)”

¿Iba dirigido a “La Venenosa” eso de “dar pataleta y ponerse en Instagram a hablar boberías de la gente?

¿Qué sintió cuando despidieron a María Celeste Arrarás y Rashel Díaz?

Jorge Bernal no sólo hablo del despido de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa. También se quiso referir al adiós repentino de la cadena de María Celeste Arrarás y Rashel Díaz.

“María Celeste es una mujer que no conocía y de un día para otro, un sábado, estaba lavando mi carro un sábado y me llamó y me dijo quiero que vengas y te reúnas conmigo y con la productora ejecutiva a ver si te incorporas en el programa y así comenzó mi historia con ella y con ‘Al Rojo Vivo’. Ella me enseñó, me regañó. Estuvo a mi lado en todo momento. Nunca me soltó”

“Es muy diferente. A María Celeste no la he visto en persona. A Rashel desde comienzo de año. Llego a Telemundo 15 minutos antes de “Suelta la sopa”, después del programa grabo alguna promoción de ser necesario. Me monto en el auto y llego a casa. No estoy deambulando por los pasillos. No ha habido tiempo de dar abrazos, de verse en tranquilidad con los que se fueron y los que quedamos”