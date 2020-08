Carolina Sandoval estalla contra Telemundo. ¿Qué dijo?

A medida que van pasando los días, Carolina Sandoval va dando más detalles sobre su salida de Suelta la Sopa en Telemundo. “La Venenosa” fue despedida del programa prácticamente de la noche a la mañana.

La venezolana cree que han existido irregularidades en su despido y ha dado toda la documentación a sus abogados para que inicien un proceso judicial contra la cadena de televisión si así lo consideran oportuno.

Es por eso que de momento no da muchos detalles sobre cómo fue su salida. Hace tres días, como ya explicábamos en Ahora Mismo, cuando Lucía Méndez le preguntó a “La Venenosa” por este tema, esta respondió lo siguiente:

“Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y, sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda”

Telemundo no le había devuelto sus cosas

En uno de sus vídeos en su cuenta de Instagram, en una de sus famosas secciones ‘El Desayuno con Caro’, la venezolana no pudo aguantar más y fue clara atacando a Telemundo por no haberle devuelto aún algunas de sus pertinencias, en palabras que después reportó Celebridades Hoy:

“Quiero hacer una denuncia pública porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje. La productora (High Hill Entertainment), que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado mi maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal, se los digo para que sepan cómo están las cosas”.

En cambio, explicó que desde la cadena de televisión sí que cuando le hicieron saber que no contaban más con ella para colaborar con Suelta la Sopa le obligaron a devolver todo el material que le había prestado Telemundo:

“A estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron, me exigieron que les mandara las luces que tenía, les mandé la ropa que tenía de ellos. La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todas mis cosas todavía no me las devuelven y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado”.

Ya más tarde, terminó contando que la denuncia había surgido efecto y afortunadamente Telemundo le había devuelto sus cosas:

“Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa, y si no lo digo no me lo mandan, miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas cosas dono porque no me gusta recordar nada”.