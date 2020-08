Florinda Meza está destruida: ¿Por qué se alegra de que Chespirito ya no esté vivo?

Los seguidores del Chavo del 8, programa de televisión que ya forma parte de la cultura latina y que ha sido transmitido ininterrumpidamente a través de varios canales desde 1973, aun no se reponen con la noticia de que ya no será transmitido más en la pantalla chica. Tampoco el Chapulín Colorado ni otros famosos títulos.

El anuncio fue hecho el fin de semana por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños, creador de los queridos shows, quien dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas que hizo su padre, tras no llegar a un acuerdo con Televisa sobre los derechos de autor.

Pero Florinda Meza, quien dio vida a la famosa Doña Florinda, y quien fue la esposa del genio de la televisión por varias décadas hasta la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre del 2014, ha sido de las más dolidas con la determinación. A través de sus redes sociales, la actriz dejó ver que está destruida con la cancelación de los shows que lanzaron a la fama la genialidad de su marido.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, comentó la estrella mexicana a través de su cuenta de Twitter, donde compartió varias imágenes de Roberto Gómez Bolaños.

“Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”, agregó la actriz.

Y reafirmando que más allá de sus críticas ante la determinación de cesar las transmisiones del programa de televisión más visto de todos los tiempos en Latinoamérica, la mexicana dejó ver el inmenso dolor que siente con el anuncio, hasta el punto que llegó a afirmar que prefiere que su esposo ya no esté vivo para ver eso.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir: ‘¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!’. Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”, se sinceró la viuda del creador de Chespirito, El Chavo del 8, el Chapulín colorado, los caquitos, el doctor Chapatín y muchos otros personajes que son parte de la historia de millones de niños y adultos del mundo.



“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, concluyó, apelando a que sus fans no olviden los programas de Chespirito jamás.

