[VIDEO] Carolina Sandoval responde a los dardos de Lucho Borrego de Suelta la Sopa

Luego de las fuertes declaraciones que hizo Lucho Borrego, presentador del programa de televisión Suelta la Sopa, contra Carolina Sandoval, a quien tachó de mentirosa, desleal y de quien dijo solo tiene en su vida las redes sociales, la venezolana no se quedó callada y desenfundó contra el colombiano.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora negó estar “ardida” contra su antiguo show y sus colegas tras su despido y el silencio que ellos optaron por manejar, y arremetió con fiereza contra sus excolegas.

“Yo no estoy ardida y gracias a Dios, entendí hace mucho, que uno no puede tener solo una cosa. Para la gente que dice que yo solo tengo redes sociales, entiendo que la ignorancia y desconocer cosas te hace hablar, y decir cosas que no se sienten (…) pero los únicos que tienen que sentir preocupación en este momento son mis excompañeros, que solo tienen la televisión”, comentó la Venenosa, quien le lanzó el primer gancho a Borrego.

“Tú crees que nada más tengo redes sociales, no mi amor, yo tengo una familia que me apoya y me acepta tal y como soy”, mencionó Carolina, quien siguió con sus señalamientos contra el colombiano por haberse referido a ella como lo hizo. “Yo no guardo rencor en mi corazón. Las personas que saben que han hecho mal, lo saben y están muy atormentados. Hay muchas personas que tienen que recurrir a rezar y rezar para poderse desahogar… que si me sacan o no de libros, que si ya no estoy en el corazón de las personas, yo ya no estoy para esa ridiculez”, agregó Sandoval, en alusión a los comentarios de Lucho, quien dijo bastante dolido que ya borró a su antigua amiga de su lista de personas queridas.

La animadora continuó y agregó que incluso el panelista se burló de ella por sus redes sociales, cuando él mismo le mencionó que la tomaba como ejemplo a seguir para tener más exito en redes.

“Lucho dice: ‘ella solamente tiene sus redes sociales’… a Lucho, ¿en serio? si te leíste completico el libro y me dijiste que era un diario de cabecera (…) Lucho, mi amor, te estoy dando promoción. Estoy mencionando tu nombre y te digo que tengo más que las redes sociales. Tengo un montón de gente que todos los días hace “likes”, pero quien solo ama la televisión, está en problemas”.

Carolina destacó que está en diálogos con sus abogados, al considerar que la manera como fue despedida fue injustificada y no siguió los protocolos de aviso, pero dejó en claro que no tiene problemas con Telemundo, sino con la productora que hace el show.

Asimismo, la Venenosa reiteró que no se arrepiente del en vivo que hizo el 22 de julio, que desencadenó todo el problema y dijo que así como sus excolegas han hecho en vivos personales sin repercusiones, ella debió recibir el mismo trato y hasta pidió a Telemundo que entonces los suspenda a todos.

Y la estocada final de Carolina corrió por cuenta de esta frase, que hizo pensar a muchos que Suelta la Sopa pudiera tener sus días contados.



“Ojalá puedan encontrar un trabajo pronto, porque las cosas no están bien… se dicen cosas… se dicen cosas”, concluyó Sandoval, en un mensaje alusivo a las personas detrás de cámara, a quienes dijo querer mucho y de quienes ha recibido apoyo.

Otra frase de la comunicadora que caló en muchos, en otro en vivo donde pidió a sus fans que no permitan que nadie las ofenda ni las tache de “locas”, “ridículas” y “ardidas” fue: “No esperes que te ofenda algo que te diga alguien que tal vez todavía no ha salido del clóset de sus propios complejos”. Pero no dio nombres propios.

Sigue a AhoraMismo en Instagram