Carolina Sandoval y Ana María Canseco platican: Se pasaron de picosas?

A Carolina Sandoval no se le escapa ni un pequeño detalle y ayer a la hora de su famoso “Almuerzo con Caro” nos trajo un platillo sabroso, con muchas donas dulces y pandebonos, pero no les faltó ni chile, ni limón, sazonado con todo el cariño mexicano de la querida Ana María Canseco.

A estas dos exitosas mujeres les une una carrera larga dedicada a los medios de comunicación donde han brillado por años, pero también circunstancias humanas y familiares que las han impulsado a evaluar su lista de prioridades de vida para pensar en aquello que realmente es fundamental: la familia.

Ana María Canseco no deja de soñar en grande. Su vida dedicada a la televisión le ha dado infinitas satisfacciones, desde presentar en la Casa Blanca hasta compartir con las comunidades hispanas del país. Comunicar ha sido el eje principal de su viaje durante muchos años.

Luego de 23 años de vivir en Miami dedicada a su carrera como presentadora en dos de los shows más importantes de la televisión hispana como los son Despierta America, de Univision que condujo 13 años, y Un Nuevo día de Telemundo, con el que estuvo 5 años, Anita empacó sus maletas para irse de Miami, llena de agradecimiento por las oportunidades recibidas y trabajar en lo que le apasiona.

Se radicará en San Antonio, Texas adelantando sus proyectos de radio, pero también dedicada a su mamá a quien le diagnosticaron mal de Párkinson.

Y aquí se empata la historia de estas dos mujeres valientes y decididas pies como sabemos a Doña Amalia, la mamá de Carolina Sandoval le confirmaron su diagnóstico de Párkinson en segunda fase, hace un par de semanas, razón por la cual Carolina quien sabe del alto riesgo que corre su madre en materia de riesgo de contagio del COVID-19 optó por quedarse en casa atendiendo allí sus múltiples compromisos. Y asumiendo un nuevo ciclo en su carrera sin ser parte de “Suelta la Sopa”.

Al juntarse estas dos dinámicas chicas para una animada conversa no faltaron ni la gracia, ni el picante para tocar puntos delicados y situaciones que ambas han sabido manejar con altura para mostrar que nada las detiene.

Aquí los mejores apartes de este ”picoso” y apetitoso encuentro que también pueden ver en este link. https://www.instagram.com/tv/CDjwkaJHFxK/?igshid=wkclh8mte4nh

Durante la charla con Carolina Sandoval, sin pelos en la lengua, Ana María Canseco abordó los motivos de su salida de la TV. “Me sacaron de la televisión por vieja y porque atrás venían nuevas generaciones” le dijo. “Fue duro, pero me volví a reinventar haciendo de mi vida un lugar de felicidad. Dejar la zona de confort me hizo entender que la televisión me ayudó a darme a conocer en todos los Estados Unidos pero me limitó a hacer otras cosas”.

Con gracia y picardía ambas se extendieron en todo lo referente a sus respectivas salidas de sus “programas”, algo que seguramente calmó la curiosidad de muchos que han estado esta semanas pendientes de qué más puede decir o argumentar Carolina Sandoval sobre “Suelta la Sopa”.

“La gente piensa que estamos ardidas por nuestras salidas o porque nos corrieron”, le dijo Caro a Ana. “Eso es inalterablemente irrelevante”.

Ana le contestó con toda sinceridad: “Vamos a ponerlo claro. Salir de DA fue un divorcio y fui botada feo. En revistas vi comentarios duros y determinadas personas dijeron cosas muy feas. Decirme que a los 42 años estaba vieja, gorda y fea para seguir en la TV fue duro. Y yo no estaba lista para dejar mi carrera”, compartió.

“Estuve tres meses o más sin salir de la casa, no podía ni salir al supermercado pies la gente me preguntaba qué había pasado. Es como si un marido infiel me hubiera dejado por otra mejor”, le dijo.

A lo que Carolina le contestó: “Yo me entere de mi despido pero en “tiempo real”, y la gente estará feliz pues a veces aprovecho para hablar de mí durante mis entrevistas y contar algunas cositas”, dijo.

Caro continuó: “Me enteré de mi salida por teléfono el mismo día que hice el En vivo. Recibí una llamada de una amiga que lo vio anunciado en redes y me dice: “Estás fuera de Suelta la Sopa”, yo le pregunté: Es una pregunta o una afirmación?”

“Nadie es indispensable ambas lo sabemos”, le dijo Caro. “Te pusiste tu paracaídas pues duelen las caídas y los fracasos pero la vida sigue”

Ana le respondió: “Durante el periodo entre un show y otro mi cabecita entendió que la vida sigue. En el momento en el que solté…Dios me mostró que sintiendo es perfecto y así me llevó hasta Telemundo”.

“Y cuando mi tiempo en Un Nuevo Día terminó de terminó yo ya estaba lista. Sabia que había otros planes y disfruté el momento. Si te llega la hora de decir adiós ojalá lo hagas con alegria y agradecimiento”, dijo. “Pero igual salí de este programa por las mismas razones y me sacó la misma gente. De mi parte no hay ardor. Todo lo que tengo hoy se debió a estas oportunidades” dijo Canseco.

“A tí te dieron la oportunidad de despedirte en TV”, le contestó Carolina. “Yo me despedí por Instagram!”.

Ambas has pasado la página para concertarse en el poder de las redes sociales, en la magia de las nuevas generaciones que han hecho nacer sus empresas y carreras desde un aparato de teléfono. “El mundo no se acaba si se acaba la TV”, concluye Carolina. “La clave es rodearse de un equipo de gente más talentosa que tú, de gente que te nutre de todas las edades para impactar con tu contenido”.

“La pandemia me preparó para hacer lo que hago a hora”, confesó Carolina. “Cedí mi vida y mi espacio para hacer mi contenido desde aquí. Con el mismo esfuerzo de siempre.

La pandemia me fue desapegando y hoy estoy lista”.

Anita le respondió: “La enseñanza para el público es que hay que tener varias opciones y no poner todos los huevitos en la misma canasta”, aconsejó.

“Trata siempre de sembrar buena onda y buena vibra. Al final te quedas con el cariño de la gente pues cuando lo entregas así, de esa misma forma lo recibes”.

A estas dos mujeres nada ni nadie podrá quitarles el brillo. Y con esta nota positiva, con sus maletas listas y llena de agradecimiento AnaM Maria Canseco está lista para emprender el viaje a San Antonio: “En la vida como en las mudanzas entre menos equipaje mejor”.