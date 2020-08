Carolina Sandoval y Ana Patricia Gámez: ¿Qué confesaron a la hora del té?

Carolina Sandoval nos sigue sorprendiendo con su espectacular menú de invitados a la hora de su apetecido “almuerzo con Caro”.

Ayer le tocó el turno a Ana Patricia Gámez, una de las reinas más queridas de Nuestra Belleza Latina, presentadora del programa concurso “Enamorándonos”, dedicada empresaria, madre de dos preciosos niños y mujer admirable quien también ha aprendido en las duras y las maduras a ponerle sazón y sabor a la vida.

Con Carolina hablaron sin miedo de sus momentos difíciles como la pérdida de sus respectivos padres, de divorcios, de cómo administrar una empresa y crecer con ella, de los nuevos comienzos al culminar etapas e incluso de qué se siente al tener una cuñada famosa como Karla Martínez.

Fue un almuerzo ligero en cuanto a los platillos, para mantener la línea con yogur y un saludable té, pero riquísimo en anécdotas y enseñanzas. Aquí el link de la entrevista completa.

https://www.instagram.com/tv/CDhLmOEHB7E/?igshid=1lh2rosfbqzd9

Durante la charla le ofreció variedades diversas de té para calmar los ánimos,

Té anti-stress, té verde o té para la garganta. Ana Patricia le recomendó con gracia el de la garganta: “No vayas a dejar salir algo de lo que te arrepientas”, a lo que Caro le preguntó de qué de arrepentía en su vida: “Todos en algún momento nos arrepentimos de algo, pero entonces la historia había sido diferente a cómo resultó, pero realmente no me arrepiento de nada.

Al referirse a su primer marido dijo: “Con mi primer marido me casé muy jovencita de 19 años. Era muy niña y enamorada. Con él llegué a este país, concursé y gané en NBL y empezó mi carrera. Luego me separé pero terminamos amigos”, dijo.

“No me arrepiento. Lo disfrute y de todo se aprende. Hoy casada con Luis y disfrutando a mis dos hijos, Giulietta y Gael, siento que llegué madura a mi segundo matrimonio. Es Importante conocer a la persona antes de comprometerse. Viví un año con Luis y fue ideal.

Luis, el marido de Ana Patricia es hermano de Karla Martínez quien fue por ocho años su compañera de set en Despierta América. Y ante la pregunta de Carolina: Es fácil ser cuñada de Karla Martínez?, dijo. “Fue excelente compañera y es como otra hermana fuera del set. Sucede igual con mi suegra. Tienes que aprender a ser familia y a disfrutar cada instante.

Carolina y Ana Patricia compartieron también la experiencia de tener a la misma jefa, Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta America hoy día. A ella le agradecen su incursión en redes sociales cuando imperaba el Twitter.

Hoy ambas son líderes en sus distintas redes sociales y no temen mostrarse a su público Auburn yucas como sin, cada una en su estilo. “La vida digital te cambia la dinámica cuando te conviertes en toda una influencer de redes”, le dijo Carolina.

“Mis seguidores me han demostrado cariño y apoyo, recibo sus críticas de forma constructiva. Siempre he sido un libro abierto pues es importante compartir tus momentos, buenos y malos. La gente sabe cuándo es real”.

Y hablando de sueños cumplidos hay otro punto que las identifica y es su vocación de empresarias. Si Carolina es la “Reina de la Faja”, Ana Patricia es inspiración de estilo chic, cómodo y económico con su tienda virtual BeashionBoutique.com

“Siempre he sido vendedora desde chiquita. Somos de una ciudad pequeñita de Mexico, y mi papá me llevaba a la frontera a comprar mercancía que vendía luego todita a mis amigas”, recordó. “Años después creé mi boutique online y aprendí que tienes que tener tus huevos en diferentes canastas”.

De pequeños negocias que empezaron en familia, empacando y enviando mercancía incluso a veces hasta altas horas de la noche con la ayuda de sus maridos, ambas vieron sus negocias expandirse.

Y ahora ante el Coronavirus tampoco se detienen. “Cuando empezó la pandemia pensé que ya no iba a vender nada, pero me reinventé y dije en ves de llora me pongo a vender pañuelos, bueno, realmente son cubrebocas, muy lindos por cierto, y nunca había tenido tantas ventas”.

Otra lección más para no detenerse ante la adversidad y saber cerrar ciclos. Aquí Carolina tocó el tema de su salida de “Suelta la Sopa” ligeramente, agradeció a Ana Patricia el bello mensaje que le envió y prosiguió a preguntarle por su salida de Despierta América hace un año. “Te arrepientes?”, dijo.

“Para nada. Viví mi ciclo en DA, fue una etapa feliz completa y llena. Extraño a mis compañeros pero no las madrugadas”. A los comentarios de que l habías sacado del show dijo: “Esas cosas ni te afectan si sabes la verdad de tu corazón”, y así cometo sobre su gran programa concurso

“Enamorándonos” del que es anfitriona. “Ha sido un éxito aunque esté paralizado por la pandemia pero vamos a regresar en Septiembre. Mientras me he enfocado en las demás facetas de mi vida”.

Y para cerrar la charla dejaron para el final un punto en el que ambas han sufrido un dolor irreparable: la pérdida de sus respectivos padres. Con voz entrecortada Ana Patricia recordó la ultima vez que logró verlo en Mexico antes de la pandemia, pues no pudo estar a su lado al momento de morir, por una recaída del cáncer que padecía.

“No pude ir ni al velorio. Me despedí por FaceTime con mucho dolor, pues lo veíamos muy decaído aunque el tenía la ilusión de que con sus pastillas se iba a recuperar”, recuerda. “Tenía un tratamiento carísimo, unas pastillas de ocho mil dólares”.

“Aunque mi padres estaban separados hace 13 años siempre se llevaron bien, se apoyaban y siempre le agradezco a mi mamá que lo apoyó y cuidó hasta el final”, reconoció.

“Conservo los mejores recuerdos de mi infancia y de mi vida adulta con él. Tengo la satisfacción de que mis padres sean parte de los mejores momentos de mi vida”.

Y así con una bella lección concluyeron su plática: “En la vida hay momentos duros, pero siempre hay que agradecer, debemos querer a nuestros padres, y por eso tengo mi corazón en paz, pues les dí todo”.

“Tampoco olviden que Dios nunca nos abandona”, le dijo Carolina. “El presente es hoy”, respondió Ana Patricia. “Aunque tengamos momentos de dolor siempre hay que agradecer, ser felices y tratar de hacer felices a las demás”.

Ana Patricia se despidió agradeciendo a Carolina por su tarea de “Enseñarnos a las mujeres a tener amor propio, a ser orgullosas de quienes somos”. Y entre sorbo y sorbo de un té cargado de motivación, cada una retomó su agenda.

Y así quedamos, inspiradas y muy pendientes del próximo invitado a la mesa de Carolina Sandoval.