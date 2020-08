Murió Ben Cross: ¿Cómo murió el actor de ‘Star Trek’?

El actor Ben Cross, mejor conocido por interpretar a Harold Abrahams, en Chariots of Fire en 1981, y por su personaje en Star Trek, en el 2009, murió a los 72 años.

La estrella del teatro y la pantalla falleció el martes por la mañana en Viena, según se lo confirmó la familia de Cross a Deadline.

Al actor le sobreviven su esposa, Deyana Boneva Cross, y sus hijos Theo y Lauren.

POWERFUL CLIP – BEN CROSS On Accepting The First "Book of Mormon" War Epichttp://kck.st/2Xdw8Dr – BACK US ON KICKSTARTER BEFORE DECEMBER 13th 2019! Fund the FULL feature! Same video on FB: https://www.facebook.com/reignofjudgesmovie/videos/2068740023197824 2018-07-15T17:22:15Z

En un comunicado a Associated Press, la familia de Cross dijo: “Fue un hombre que nos enseñó a aceptar nuestros sentimientos, sean los que sean. Estamos agradecidos por el tiempo que pasamos con él. Su espíritu vive en nuestros corazones a través de sus palabras, su música y el amor que todavía sentimos”.

Al actor le sobreviven su esposa, Deyana Boneva Cross, y sus hijos Theo y Lauren.

Según The Guardian, Cross murió de una “enfermedad no especificada”.

Su hija publicó la noticia en Facebook el martes por la mañana. Ella escribió:

“Queridos fans de Ben Cross. Esta es su hija, Lauren. Me rompe el corazón compartir con ustedes que mi querido padre murió hace unas horas. Había estado enfermo durante un tiempo, pero hubo un rápido descenso durante la semana pasada. La prensa anunciará su muerte pronto, solo quería que todos ustedes, sus fanáticos más leales y cariñosos, lo escucharan primero de nosotros. Gracias por todo su apoyo a lo largo de los años. Realmente disfrutó interactuando con ustedes”.

Nacido en Londres en 1947, Cross comenzó a actuar a una edad temprana, apareciendo en obras de teatro escolares. Dejó la escuela para trabajar como limpiador de ventanas, camarero y carpintero, hasta los 22 años, cuando fue aceptado en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres. Allí, recibió el premio Vanbrugh de la escuela por la actuación del año. Cross pasó varios años después de graduarse trabajando como actor de teatro.

✅ Chariots Of Fire and Star Trek actor Ben Cross dies at 72 after short illness💖 Please Visit: https://www.facebook.com/Scathc/ 💖 Please Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCQju4Bo1Tjk9SzhHQDknWaw?sub_confirmation=1 ✍ has died after a short illness, it's been confirmed. He passed away early on Tuesday morning in Vienna, Austria, his family said. Cross was best known for his portrayal of Harold Abrahams in the 191 movie Chariots of Fire, as well as Sarek in the 2009 Star Trek reboot. His daughter Lauren confirmed the sad news of death on Facebook this morning, writing: "I am utterly heartbroken to share with you that my darling father died a few hours ago. "He had been sick for a while but there was a rapid decline over the past week." Lauren did not specify what illness her father was suffering from. Cross is survived by his wife Deyana Boneva Cross, and his three children. He was married three times, and became a grandfather in October 2014. Cross was born in London in December 1947 to a working class family. The actor studied at London's Royal Academy of Dramatic Arts. He joined the Royal Shakespeare Company in 1977. Cross played several big roles in the theatre, including in Pri … 💖 #BenCross, #StarTrek 2020-08-18T20:44:20Z

El actor hizo su debut en la pantalla grande en 1977 en la película A Bridge Too Far, junto a Sean Connery y Michael Caine.

Ese mismo año, según The Guardian, se convirtió en miembro de la Royal Shakespeare Company. Luego consiguió el papel de Billy Flynn antes de componer la banda sonora de Chariots of Fire, que ganó el Oscar a la mejor película.



Luego protagonizó The Citadel de la BBC, The Far Pavilions de ITV y una nueva versión teatral de The Caine Mutiny Court-Martial, según CNN.

Su crédito más reciente es The Rest is Ashes. Apareció en Pandora de The CW y en la película The Hurricane Heist del 2018.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com