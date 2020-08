Repudio por asesinato de niño de 5 años en Carolina del Norte: ¿Quién lo mató de un disparo en la cabeza?

Un Hombre de Wilson, Carolina del Norte, está acusado de dispararle a un niño de 5 años en la cabeza frente a sus hermanos, mientras los niños estaban afuera jugando y montando sus bicicletas.

El tiroteo ocurrió el 9 de agosto, pero el sospechoso no fue capturado hasta el día siguiente, según The Wilson Times. El U.S. Marshalls Service localizó a Darius Nathaniel Sessions, de 25 años, en una casa en Goldsboro, Carolina del Norte, una ciudad a unas 26 millas al sur de Wison y lo acusó de asesinato en primer grado por el asesinato de Cannon Hinnant.

Según The Wilson Times, el motivo o lo que condujo al tiroteo no está claro, pero un Go-Fund-Me para la familia dice: “El domingo 9 de agosto, este precioso ángel estaba jugando afuera con sus hermanos cuando fue asesinado. Simplemente estaba haciendo lo que haría cualquier otro día y eso es jugar con sus hermanas, andar en bicicleta, hacer lo que hacen los niños y toda la inocencia que conlleva ser un niño”.

The Wilson Times informó que el ataque con arma de fuego ocurrió alrededor de las 5:30 pm del domingo. Cuando la policía llegó al lugar tras una llamada de ayuda, descubrieron que a Cannon, de 5 años, le habían disparado. Los equipos de rescate trataron de salvarlo y lo llevaron al Centro Médico Wilson, pero el niño murió.

ABC 11 informó que una vecina llamada Charlene Walburn les dijo que escucharon el disparo y ella le dijo a su esposo que llamara al 911 mientras corría hacia la puerta. Pronto escucharon al padre de Cannon gritar que su hijo había recibido un disparo.

Según Walburn, “Nuestro vecina lo vio. Ella dijo que el joven simplemente se acercó al niño que estaba sentado en su bicicleta, lo que hacía todos los días. Simplemente no entiendo por qué lo hizo. ¿Cómo puedes acercarte a un niño, a quemarropa, ponerle una pistola en la cabeza y dispararle? ¿Cómo podría alguien hacer eso?”.

Sessoms tiene un historial de arrestos y condenas por drogas, pero parece haber crecido en un hogar cristiano devoto.

Una búsqueda de antecedentes de Sessoms muestra que su perfil de Facebook ha sido eliminado, pero se hacía llamar Darius “Trill” Sessoms. En la página de Facebook de su madre, tiene una captura de pantalla de hace cuatro años, en la que Sessoms compartió una publicación que decía: “Mi mamá me crió bien, pero hice mal en mi 100 [%]”. También hay fotos de él siendo bautizado en 2016 en las que ella escribe: “¡Un día a la vez, dulce Jesús! ¡¡¡Eso es todo lo que te pido !!! Aleluya”.

Por todo lo que se puede deducir de una página de Facebook, Sessoms parece haber crecido en una familia cristiana muy devota con un hermano y una madre y un padre que todavía están casados. Otras fotos incluyen a Sessoms graduándose de la escuela secundaria, fotos de bebés y una en la que está leyendo a los estudiantes de primaria en la clase de su antiguo maestro. En su vigésimo cumpleaños, su madre publicó: “Agradeciendo a Dios porque hace 20 años nos envió un bebé de 9 libras 2 oz al que llamamos Darius. ¡Quién se ha convertido en un apuesto joven de 1,80 m!”.

Sessoms ha tenido algunas condenas en el pasado, según Wilson Times, incluida una por robo de armas de fuego, en el condado de Wilson en marzo de 2016. Otra fue por un cargo menor de mantener un lugar para una sustancia controlada en el condado de Wake, en abril de 2016. También tuvo un delito grave de posesión de marihuana en el condado de Nash en noviembre de 2016. Dos veces rompió la libertad condicional en 2017 y tuvo que cumplir dos condenas diferentes de tres meses de cárcel. Sessoms también tiene dos cargos pendientes de delito mayor por mantener un vehículo, vivienda o lugar para una sustancia controlada en el condado de Wilson.

Heavy se ha comunicado con el Departamento de Policía de Wilson y el Servicio Marshall de los Estados Unidos para obtener el informe de arresto y cualquier otra información sobre el tiroteo sin sentido y está esperando una respuesta.

Según CBS17, el Departamento de Policía de Wilson emitió un comunicado que decía: “El Departamento de Policía de Wilson envía sus más sinceras condolencias y oraciones a la familia de Cannon durante este trágico momento”.

La madre de Cannon dijo en Facebook que Sessoms conocía a Cannon y sabía lo dulce que era.

La página de Facebook de la madre de Cannon está llena de publicaciones de la angustiada madre, que insiste en exigir justicia por su hijo asesinado. Bonny Waddell dice que Sessoms conocía a sus hijos y dijo en una publicación: “pregúntale al h…… que se llevó a mi bebé, él conocía a mi hijo y ¡cuán dulce e inocente amaba las manos!”.

Según una amiga de Waddell que escribió una publicación extensa sobre lo que sucedió y etiquetó a Waddell, la gente defiende erróneamente a Sessoms. Heather Morgan escribió:

“Solo quiero hablar sobre algunas de las cosas que he visto: 1-Un accidente es solo un accidente. ¡De ninguna manera fue esto un accidente! Si estaba apuntando a otra persona, ¡aún así no era un accidente! Vives en un parque de casas móviles con otras casas a solo unos pasos de la tuya, sabes muy bien que hay niños jugando en este vecindario todo el día todos los días!! 2- Estaba loco por las drogas…. pero lo suficientemente coherente como para alejarse antes de que llegara la policía. Esa es una maldita excusa completa y de ninguna manera se debe usar una forma o forma para justificar lo que sucedió. 3- Estaba deprimido, así que si sabías que estaba deprimido y en realidad puedes decir que estaba lo suficientemente deprimido como para hacer algo como esto, entonces te avergüenzas por no haberle proporcionado la ayuda que necesitaba antes”.

Debido a que Sessoms es negro y Cannon era blanco, varias publicaciones en las redes sociales están incorporando ese hecho a la ecuación, pero Morgan dice que Waddell ha tenido una gran cantidad de amor y apoyo de personas de diferentes “razas, lugares y religiones”.

Ella agregó: “No hay discusión cuando se trata de esta vida familiar que ha sido completamente destrozada por los actos egoístas de este adulto ** hombre. Sí, estamos enojados. Sí, tenemos más odio en nuestros corazones del que nadie debería tener. ¡No, no se trata de su raza de ninguna manera! ¡Él podría ser el hombre blanco más blanco del mundo y todavía sentiríamos lo mismo! Ninguna madre debería tener a su bebé arrebatado de esta manera, ninguna hermana debería tener que presenciar lo que le hizo a Cannon, nadie, y quiero decir que nadie debería tener que sentir los sentimientos que está sintiendo esta familia”.

Si desea ayudar a la familia de Cannon, la página Go-Fund-Me dice “Estamos solicitando sus donaciones para ayudar con cualquier cosa que pueda ser necesaria para los gastos relacionados con sus servicios. Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento en este momento tan difícil. #justicia para Cannon ”

