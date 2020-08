Aylín Mujica muestra su mejor prueba tras demanda de Vicente Fernández Jr.: ¿lo difamó en SLS?

Tremendo culebrón se ha armado en el programa Suelta la Sopa, tras la presencia la semana pasada de Aylín Mujica como conductora invitada, quien aseguró en el show de Telemundo que Vicente Fernández Jr. estaba solicitando una elevada pensión de manutención a su todavía esposa, Karina Ortegón, en medio del proceso de divorcio que adelantan. De inmediato el hermano de El Potrillo salió a desmentir a la cubana, de quien aseguró que además se burló por la falta de un dedo que perdió hace varios años cuando fue secuestrado y anunció una demanda por difamación.

Bastante molesto, el cantante mexicano acusó a la producción del antiguo show donde trabajaba Carolina Sandoval, de dar información sin fundamento y acusó a Aylín de ser poco profesional y querer aprovechar su paso por el programa de chismes de famosos para volver a sonar en la televisión.

Pero, defendiendo su buen nombre y negando las acusaciones de Fernández Junior, la villana de las telenovelas sacó el as bajo la manga y le respondió al intérprete de dónde sacó la información que mencionó al aire: de la propia esposa del artista.

Karina Ortegón, aún esposa de Vicente Fernández Jr, rompe el silencio | Suelta La Sopa

“Hace unos dias recibí acusaciones de por qué había dado una nota sin fundamentos, una nota sin pruebas, una nota sacada así nada más por llamar la atención, y se dijo incluso que la producción me había obligado a hacerlo, lo cual no es verdad”, comenzó diciendo Mujica en el programa Suelta la sopa , este miércoles, salvando su honor. “Lo dije con fundamento, porque soy una persona muy profesional, y quiero presentarles a la protagonista de toda esta historia, a la esposa del señor Vicente Fernández Junior”.

La presentadora invitada, quien sacó a relucir que tiene 27 años de carrera profesional, quiso callar a Fernández, trayendo como prueba de su informe a la exmujer del cantante, con quien estuvo casado tres años y con quien enfrenta un difícil proceso de divorcio.

Al lado de Aylín, Karina Ortegón dejó muy mal parado a su exmarido y aseguró que es un hombre manipulador que ha tratado de cobrarle muchas cosas para no firmar el divorcio.

“Ya estamos cansadas de que nos señalen y no nos podamos defender”, dijo Obregón lanzando dardos contra su ex. “No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. porque él sigue alargando el juicio. Es mentira que por esta pandemia se haya detenido el divorcio. No se ha detenido nada. Ha sido una demanda de divorcio en la cual me pone cada día trabas, como más gastos, más gastos, más cantidades, absorber hasta los gastos de sus propios abogados. No finiquitamos una empresa, y no se vale”, dijo Karina al aire.

La exmujer del hijo de Chente calificó el proceder de Vicente Junior como una “payasada” que la tiene con “dolores de cabeza” por lo que le pide y denunció que además la acosa.

¡Vicente Fernández Jr. inició demanda contra Aylín Mujica! | De Primera Mano

“Él acostumbra hacer las cosas así, es muy berrinchudo, muy manipulador. El divorcio pareciera que no lo quiere dar, pareciera que lo que quiere es que se alargue. poniendo este tipo de chismes de mentiras de esta falta de respeto. En mi caso, y lo hago abiertamente, me acosa, amenaza a mi familia y fuertemente”, mencionó la mexicana.



Vicente Fernández Jr se casó sin sus papás presentes | Ventaneando

“No ha sido facil y me averguenza escuchar a un hombre decir que es todo un caballero y que se aproveché del apellido tan importante que lleva y que ni siquiera lo llevé como debe debe de ser”, agregó Ortegón, quien el el programa de hoy prometió revelar nuevos datos.