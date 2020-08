Alicia Machado intentó suicidarse: ¿Qué llevó a la Miss Universo a esa decisión?

Alicia Machado siempre ha dado la imagen de ser una mujer fuerte y con mucho carácter, incluso desde el mismo momento en que fue coronada como Miss Universo, en 1996, y debió enfrentársele al entonces dueño del certamen de belleza, Donald Trump.

Y en un hecho calificado por muchos como muy valiente, la exreina venezolana confesó que en sus primeros años de adultez, padeció problemas de depresión y tristeza severa que la llevaron a intentar suicidarse.

La confesión honesta de la Miss Universo más famosa de todos los tiempos, fue hecha esta semana, en una conversación que Alicia tuvo con su gran amigo y paisano, el cantante José Luis Rodríguez, que compartieron en sus redes sociales. El intérprete fue jurado en el famoso certamen.

“Tuve dos intentos de suicidio, uno cuando terminó Miss Universo, como a los 6 meses, y el otro fue cuando cumplí 21 años, en la Ciudad de México, donde estaba protagonizando mi segunda telenovela”, dijo abiertamente la actriz, al mencionar los momentos difíciles que ha pasado en su vida.

Machado advirtió que a pesar de ser una mujer fuerte, los ataques constantes que le propinó Trump, cuando fue Miss Universo, con apenas 19 años, la afectaron severamente. Incluso el hoy presidente un día la puso en medio del escarnio público, al convocar a decenas de reporteros mientras ella estaba en un gimnasio en Nueva York, con la intención de que vieran que habíá subido 30 libras de peso y que se habí vuelto, en sus propias palabras ofensivas “una máquina de comer”.

“Yo para ese señor soy menos que un germen, pero para mi fue una persona que cambió mi vida y que la marcó para siempre y para mal”, advirtió la Machado, quien a pesar de haber vivido esos duros episodios, logró salir adelante y fortalecerse.

Además, y tal vez destacando como el elemento más importante, Alicia manifestó que sus vivencias la han convertido en una mujer interesada en ayudar a los más vulnerables que están hoy en posiciones de depresión y menosprecio, como estuvo ella en 1996.

“Llevo muchos años dando conferencias a adolescentes sobre bullying”, dijo la venezolana, quien negó que haya estado en realidad tan pasada de peso como Trump quiso mostrarle al mundo hace más de 20 años.

“Yo nunca fui gorda, eso nunca fue así, eso fue una estrategia del que ahora es presidente, como todo lo que él hace, para levantar una empresa que acababa de comprar quebrada, y la mejor idea que se le ocurrió fue ridiculizarme y utilizarme para levantar una compañía”, recordó la tambien cantante.



En varias ocasiones Alicia ha insistido en que Trump fue muy cruel con ella.

Alicia fue objeto de serias ofensas por parte de Trump, quien según ella la llamaba “cerda”, “señorita marranita” y “como todo”, lo que desencadenó en problemas alimenticios y en profunda depresión.

