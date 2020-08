¿Qué se sabe de causas de balacera a propiedad de familia de Joan Sebastian?: reporte de la Fiscalía

El domingo pasado una de las propiedades de la familia del fallecido cantante Joan Sebastian, localizada en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, en México, fue atacada a bala, según reportaron las autoridades, causando temor entre los seguidores de los retoños del Rey del Jaripeo y vecinos de la casa.

Así lo revelaron varios programas de televisión, como Al rojo vivo, donde se reportó que tras el ataque armado a la propiedad, se temió por la suerte de José Manuel Figueroa, ya que la policía halló en el lugar ocho casquillos de arma de fuego.

Y tras días de ocurrida la balacera, el programa de televisión mexicano Ventaneando compartió el documento de la Fiscalía, donde se asegura que un comando armando irrumpió en el lugar y que fue uno de los trabajadores de Figueroa, quien reportó haber escuchado varias detonaciones.

La conductora Paty Chapoy mencionó en el programa de televisión que varios “peritos hicieron labores de búsqueda de mayores indicios en el lugar de los hechos y se desacartó un enfrentamiento armado”.

Joan Sebastian: Atacan a tiros supuesta casa de uno de sus hijos | Al Rojo Vivo | TelemundoVideo oficial de Al Rojo Vivo. Una presunta propiedad de uno de los hijos del fallecido cantante Joan Sebastian fue atacada por hombres armados. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ #AlRojoVivo #JoanSebastian #JuanSebastianFigueroa Joan Sebastian: Atacan a tiros supuesta casa de uno de sus hijos | Al Rojo Vivo | Telemundo http://www.youtube.com/AlRojoVivo 2020-08-04T01:08:01Z

El show mexicano habló además con el abogado de la familia del Rey del Jaripeo, Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión testamentaria, quien aclaró que el hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, no se encontraba en esa casa al momento del ataque y quien advirtió que no iniciarán ninguna investigación de oficio, ya que no hubo personas fallecidas ni hechos que lamentar.

“Esta propiedad no forma parte de los bienes de la sucesión. De hecho, no sé si pertenece a Juan Sebastián (hijo del cantante asesinado en el 2010 en una discoteca) o a José Manuel, pero con la preocupación normal, le llamé a José Manuel para saber como estaba y se quedó sorprendido. Desconocía el hecho”, mencionó el abogado. “Él está muy bien, está fuera de Cuernavaca… no ahondamos sobre el tema, ni le pregunté. Soy respetuoso de decisiones de bienes particulares y en acto de solidaridad solo quise saber cómo estaba”.

Tras el ataque, José Manuel Figueroa recurrió a sus redes sociales, para calmar a sus seguidores y aseguró encontrarse en perfecto estado.



BALEAR0N casa de JOSÉ MANUEL FIGUEROAEl domingo, hombres armados balearon en Cuernavaca una propiedad de José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian. 2020-08-03T23:12:25Z

“Todo bien mi gente 😉✌🏼, trabajando mucho en los últimos detalles de mi disco, gracias a todos por su cariño y por preocuparse por mi bienestar, los amo hoy y siempre #figo”, comentó el retoño de Joan Sebastian en su Instagram, donde subió una fotografía suya en la que lucía muy bien.