[VÍDEO] El elenco de “Pasión de Gavilanes” se reencuentra por primera vez 16 años después

Muchos de ustedes nos lo pidieron así que decidimos hacer un #pasiondegavilaneschallenge ! 🥰🥰🥰 Gracias mi @natashaklauss27 por compartir tantos momentos tan lindos y gracias a nuestro @roymoralesactor por ayudarnos con todo 🥰🤗 Esperamos que al igual que nosotros, se diviertan viéndolo pero sobre todo recuerden esos momentos tan mágicos que dejo esta gran producción 🌈🌟 los quiero montones 🥰😍❤️😘🤗🌟 #jimenaysarita #pasiondegavilaneschallenge #pasiondegavilanes