¿Mario Cimarro, de “Pasión de Gavilanes” y “Gata Salvaje”, vetado de Telemundo?

View this post on Instagram

More in love than ever 😍💏❤️ @marlenefavela @mariocimarro . . #actriz #actrizmexicana #mama #artista #arte #figurapublica #actor #actorcubano #mexico #cuba #MarleneFavela #MarioCimarro #GataSalvaje #telenovela #couple #fonovideo #venevision #estadosunidos #miami #venezuela #exito #2002 #instagram #foto . . #liketime #likeforlikes #followforfollowback #food #followers #liker