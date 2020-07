Hermano de Jenni Rivera da positivo a Coronavirus

Pedro Rivera Jr, hermano de la inolvidable cantante Jenni Rivera, dio positivo a una prueba de Coronavirus a la que se sometió el pasado sábado 18 de julio. Rivera dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial en Instagram y puntualizó que las personas que no le creen su resultado, pueden reclamar directamente al laboratorio en donde se realizó la prueba.

“El sábado 18 me lo hice yo y ya el domingo como a las 5 o 6 de la tarde, cuando me llega un texto del lugar de pruebas de COVID, allí dice que estoy positivo. Tengo COVID-19”, afirmó el hermano de Jenni Rivera en un clip que dio a conocer en su cuenta oficial en Instagram.

Rivera continuó explicando que vive su cuarentena ‘encerrado’ en su habitación y cuáles son los síntomas que presenta en la actualidad: “Aquí estoy en mi cuarto encerrado por 14 días, siento el pecho un poco rasposo, la garganta rasposa… Sí se me fue el olfato, sí se me fue el saborear o probar.”

Sin embargo, el hermano mayor de la dinastía Rivera sostiene una actitud positiva y afirmó estar preparado para la voluntad de Dios: “No debemos temer o tener miedo… O que nos paralice, si a Dios le place ya llevarme con esta enfermedad es Dios y es la decisión de Él. Estoy preparado para irme a la presencia del Señor.”

Al momento de hablar de las personas que no le creen su resultado positivo a COVID-19, Rivera confesó: “Y si parece que no estoy enfermo, que no tengo el coronavirus, no alegue eso conmigo. Es lo que me llegó a mí, los resultados positivos… Vaya usted allá a donde yo fui y alegue por qué Pedro Rivera no se mira tan enfermo.”

Pedro Rivera es el segundo miembro de la familia Rivera que da positivo a Coronavirus. Hace un par de días, Chiquis Rivera sorprendió a sus fanáticos al anunciar que había dado positivo a una prueba de COVID-19.

La hija de Jenni Rivera en ese momento manifestó no presentar síntomas severos en relación con el virus, pero sí fue muy sincera al confesar que se sentía muy cansada. Asimismo, la joven cantante presentó una denuncia pública al gobierno de los Estados Unidos ya que considera que es indignante que los ciudadanos deban pagar alrededor de 250 USD por una prueba de Coronavirus, algo que a su criterio debería ser completamente gratuito para todos.

