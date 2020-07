Clarissa Molina confirma que dio positivo a Coronavirus

En una breve aparición en la transmisión del lunes 20 de julio de “El Gordo y la Flaca”, Clarissa Molina de manera remota desde su apartamento en la ciudad de Miami confirmó que efectivamente sí tiene Coronavirus y habló de los síntomas que ha presentado con el virus que ha causado estragos en los Estados Unidos.

“Estoy en casita, no me he parado desde esa cama literalmente, excepto esta mañana que vinieron a desinfectar todo el departamento obviamente para ir avanzando poco a poco. Pero dentro de lo que cabe como dijo Rauli, yo soy afortunada porque no me atacó los pulmones, no he tenido problemas respiratorios, a veces cuando hablo como que me canso un poquito cuando hablo mucho por teléfono, me llama mi familia y obviamente el olfato se me ha ido”, explicó la estrella dominicana.