Nona González de EXATLON: ¿Regresará a las arenas?

Lamentablemente la cuarta entrega de Exatlon Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta, tuvo que ser suspendida desde el viernes 3 de abril, ya que se decidió postponer temporalmente su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, ante la amenaza del virus COVID-19, conocido comúnmente como Coronavirus y que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia a escala global.

La vuelta a casa de los atletas

Desde que cada uno de los competidores y el presentador de Exatlon EEUU Erasmo Provenza volvieron a casa, no dejaron de mantenerse en constante contacto con los seguidores del programa, que incansablemente no han parado de repetir “la pregunta del millón de dólares”, ¿Cuándo regresan? Tema que en exclusiva Erasmo Provenza abordó en una entrevista con AhoraMismo, en donde dijo “No sabemos cuándo regresa Exatlon EEUU, me encantaría poder tener respuesta, pero ese no es el caso.”

Tal es el caso de Alondra “Nona” Gonzalez, una de las piezas claves del Team Famosos que desde los inicios de la competencia se ha mantenido enfocada y en firme acenso hacia el lugar que ocupa cómodamente hoy en día. Desde los inicios, “Nona”, como es apodada afectuosamente por sus compañeros de equipo, ha tenido una imparable racha de triunfos, llegando a posicionarse en el primer lugar de la tabla superando al más fuerte, el Contendiente Chuy Almada.

El regreso de Exatlon Estados Unidos

Hace unos días, Telemundo, la casa de Exatlon EEUU, reveló un clip en donde aseguran que muy pronto la competencia más feroz del planeta regresará a las pantallas de televisión. “Ellos se están preparando, porque es hora de terminar la batalla”, con imágenes de los atletas haciendo diferentes rutinas de ejercicios.

Si bien no revelan la fecha exacta, esto representa un significativo avance y una confirmación de que queda muy poco para seguir disfrutando del programa favorito de la televisión en español en Estados Unidos.

Nona González: ¿Regresará a las arenas?

¡Claro que sí! la futbolista ha manifestado en varias oportunidades no poder esperar regresar a “culminar lo que empezaron”, es por eso que en efecto es una de las atletas que ya está lista para dar todo y quizás alzarse con el triunfo en “la competencia más feroz de la televisión”, ya que en varias oportunidades ha logrado posicionarse cómodamente en los primeros lugares de puntuación.

Lo que debes saber de Nona González

Es una estrella de la liga de fútbol mexicana femenil

A sus 25 años, “Nona”, como afectuosamente la apodan sus compañeros de Exatlon Estados Unidos, pasó dos años compitiendo en la Liga MX Femenil, como delantera del América.

Inició su carrera con las Chivas Rayadas de Guadalajara

Su posición fue como defensa y se alzó como campeona en el 2017 con ese mismo equipo.

De las Chivas, saltó a las Águilas de América

Fue contratada por el archirrival de las Chivas y allí también se coronó campeona y como una de las mejores jugadoras de fútbol de todo México.

Es una chica amante de la familia y los buenos momentos

Alondra declaró en redes que gracias a los cuidados y el amor de su padre “tiene tan altas expectativas de un hombre”, se declara muy unida a sus amigos y familia y constantemente les agradece por ser su apoyo más fiel en su carrera deportiva y ahora en Exatlon Estados Unidos, a donde espera pronto regresar.

Ya faltan sólo días para que los atletas puedan continuar reclamando jugosos premios en la "competencia más feroz de la televisión".

