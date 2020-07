Livia Brito se queda sin trabajo tras golpear a paparazzi: ¿Por qué?

Livia Brito vive un difícil momento en su faceta profesional tras darse a conocer unas imágenes hace un par de semanas en donde se mostraba cómo golpeaba a un paparazzi que la estaba fotografiando con su novio en una paradisiaca playa de Cancún.

De acuerdo con “Un Nuevo Día”, la actriz perdió el contrato de exclusividad que tenía con una importante cadena televisiva de habla hispana y hasta su próximo papel en una telenovela que se empezaría a grabar próximamente.

“Ahora de acuerdo con la revista TVNotas, a la actriz no le renovaron el contrato de exclusividad que ella tenía con la cadena con la que trabajaba y hasta la retiraron de una telenovela. Además de eso, como si fuera poco, le hackearon una cuenta en Turquía y la están chantajeando pidiéndole dinerito”, afirmó Adamari López en la transmisión de este martes 21 de julio en el show de Telemundo.

En un video que fue transmitido por Un Nuevo Día, Livia Brito abordó el tema del chantaje al que se ha visto expuesta con el hackeo de una de sus redes sociales por parte de hackers de Turquía:

“Mis amores, me acaban de hackear la cuenta de @LiviTips. Por favor, estoy tratando de recuperarla, me la hackearon unas personas de Turquía, quieren 150 dólares para recuperar la cuenta, estoy enviando mensajes a Instagram directamente para ver si puedo recuperarla. Vamos a ver qué pasa.”

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: “Invadieron su privacidad y ella se defendió, esta en todo su derecho, es una excelente actriz y eso no se puede negar”, “Se lo merece por alzada si no quiere que los paparazzi la persigan que se ponga a vender Nopales”, “Se lo merece por grosera, al principio hasta nego ser ella, pero los videos y testigos la delataron, una mujer soberbia y muy mal educada”, “Yo no entiendo para que es que hacen esas cosas, yo entiendo que los Fotografos deben respetar? Pero no le caiga a golpe, demandelo”, “Para que respete y no sea tan violenta!!!”.

El pasado 13 de julio, Livia Brito se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram en relación con el altercado que protagonizó con un paparazzi en Cancún: “Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan ofendido directa o indirectamente.”

La actriz de origen cubano continuó mencionando: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa en donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa, y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión.”

Brito concluyó agregando: “Me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción. De igual forma tras lo ocurrido, me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram