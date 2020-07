¿Gabriel Soto va a tener un hijo con Irina Baeva?: el actor se confesó con Alejandra Espinoza

Desde que Gabriel Soto confirmó públicamente su noviazgo con la actriz Irina Baeva, en medio de una sonada controversia, donde su ex, Geraldine Bazán lo acusó de serle infiel con la rusa, la parejita se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y en programas de entretenimiento.

Y aunque el galán de telenovelas, constantemente comparte fotografíás junto a la bella rusa en su Instagram, más allá de saber que están profundamente enamorados, poco se sabe sobre los planes que tienen los tortolitos para el futuro.

Pero esta vez, la presentadora Alejandra Espinoza le picó la lengua al protagonista de telenovelas mexicanas, en el segmento de Univisión “El Break de las 7” sobre varios temas de su vida privada y su relación con la hermosa rubia, que respondieron a muchas dudas que los fans del actor se han venido haciendo.

El exintegrante de la banda Kairo fue interrogado inicialmente sobre si va a tener un hijo con su novia, en el futuro, y dejó ver de manera muy clara que no tiene ese deseo en su lista de sueños, pero manifestó que si se da ser padre de nuevo, máximo sería de un retoño más.

“Si se llegase a dar la situación, (de tener otro hijo) me echaría uno más, ya más de uno no. Ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda, que son mis princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas, a la mejor, si la vida me pone enfrente tener uno más, a lo mejor me la echo, pero no más uno”, respondió el ex Mister México.

El histrión también fue cuestionado sobre si le gustaría caminar hacia el altar junto a Irina, como lo hizo con su ex, Geraldine Bazán, y la respuesta fue un “no” por el momento.

“No hay que decir de este agua no beberé, la verdad, estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado y feliz, feliz, feliz… y bueno quién sabe, a ver qué pasa en un futuro”, dijo Soto, mostrando que no tiene ninguna prisa de jurarse amor eterno con su mujer.



Alejandra le preguntó además al actor qué fue lo que más le gustó de su novia, que lo enamoró, y allí Gabriel dejó ver que no quería reavivar el tema de como se conocieron ni mucho menos los chismes que se inventaron alrededor de su relación, pero se mostró admirador pleno de la reina de su corazón.

“No entraré en mucho detalle, porque luego se hacen chismes. Irina y yo nos conocemos de hace tiempo, aunque no teníamos relación. Ella tenía su pareja, y yo tenía mi pareja. Nos cococimos en una misma telenovela y luego hicimos una obra de teatro, y lo mejor es que es una relacion que empieza de una amistad, no de la atracción. Ella es una mujer hermosísima y bellísima, pero sobretodo, es una mujer con una determinación y un coraje”, dijo Soto, visiblemente emocionado.



“Venirse ella del otro lado del mundo (de Rusia), con solo 18 años, a seguir sus sueños. Aprender el idioma, como lo habla, porque lo aprendió sola, es autodidacta, muestra que es super tenaz, super disciplinada”, agregó el enamorado actor.