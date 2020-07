Reina pierde su corona por comentarios contra Black Lives Matter: ¿qúe dijo Jasmine Archer?

Jasmine Archer-Jones fue la ganadora del concurso Miss Swimsuit UK 2019, pero a la joven le quitaron el título después de que ella publicó un mensaje en Facebook preguntando si George Floyd era “inocente”, señalando su historial criminal y declarando: “Todas las vidas importan”.

Varios medios con sede en el Reino Unido informaron el viernes que la organización Miss Swimsuit UK cortó lazos con Archer-Jones después de llamar la atención sobre la publicación de Facebook.

La página de Instagram de Miss Swimsuit UK ahora menciona a la modelo Kianna Louise como la reina actual, mientras que el sitio web oficial no identifica a una reina para 2019.

El 3 de junio, Archer-Jones publicó una extensa protesta en Facebook sobre George Floyd y el movimiento Black Lives Matter.

Aunque se ha eliminado, la publicación de Facebook del 3 de junio de Archer-Jones se fue contra el movimiento Black Lives Matter y las protestas a nivel nacional que han estallado desde el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis en mayo.

The Metro, una revista de noticias del Reino Unido, subió una captura de pantalla de la publicación.

En la parte superior de su publicación, Archer-Jones escribió: “¡Opinión personal! Si no quieres saber, no leas”. Luego afirmó que más personas blancas desarmadas murieron por tiroteos policiales en 2020 que negros. Es un punto que mencionó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, también hizo esta semana en una conferencia de prensa, pero se considera engañosa, debido a las poblaciones proporcionales, informó el Washington Post.

Archer-Jones luego se quejó de que “ellos”, presumiblemente personas blancas, “no pueden protestar, saquear, apoderarse de las redes sociales, crear un día para su raza o incluso recaudar $10.3 millones en ayuda de la persona que fallece”. La mayoría de las muertes de personas negras “es causada por un crimen de negro contra negro”, afirmó.

También dijo que “todavía no había visto pruebas contundentes” de que Floyd era “inocente”, y señaló que las imágenes del video lo mostraban haciendo cosas que “justifican que los oficiales de policía utilicen los medios necesarios para contener a la persona”. Floyd también “supuestamente tenía drogas en su sistema”, agregó, alegando que los resultados de la autopsia de Floyd probablemente no se divulgaron.

Los resultados de la autopsia de Floyd se publicaron el 3 de junio, informó Heavy. El médico forense del condado descubrió que murió por homicidio.

Miss Swimsuit UK se desvinculó rápidamente de Archer-Jones, eliminándola del sitio web oficial y la página de Instagram, según los informes de los medios de comunicación del Reino Unido.

Aunque Archer-Jones ganó el título para 2019, ha sido retirada silenciosamente del sitio web de la competencia, informó The Sun.

Según los informes del medio, una fuente dijo que la organización dijo: “Han publicado su apoyo a la protesta de Black Lives Matter y no podían darse el lujo de estar asociados con ella”.

Heavy contactó a Miss Swimsuit UK para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

En el sitio web de la competencia, no se nombra a la reina de 2019, aunque las ganadoras anteriores se enumeran e ilustran. Aunque la página de Instagram de la competencia ahora es privada, su descripción enumera a Kianna Louise como la reina actual.

Cuando los medios de comunicación del Reino Unido dieron la noticia de que Archer-Jones aparentemente perdió su título, apareció una ráfaga de comentarios en Twitter y Facebook, exigiéndole que se lo devolvieran.

“Son un completo chiste”, escribió un hombre de Londres en una publicación de Miss Swimsuit UK en Facebook. “Quitarle la corona a una hermosa niña solo porque dijo algo que en realidad es cierto. Ahora vive en Estados Unidos y tiene derecho a una opinión. Son un montón de patéticos imbéciles.

En Twitter, algunos usuarios protestaron contra el llamado “ataque marxista BLM”. Un usuario preguntó: “Si ella fuera negra y tuviera un punto de vista, ¿se habría despojado de su corona entonces?”.

El comentarista de derecha estadounidense Jack Posobiec publicó en Twitter sobre el incidente y dijo: “Pedir pruebas ahora es racista”.

La cuenta oficial de Twitter de Miss Swimsuit UK, vinculada desde el sitio web oficial, parece haber sido eliminada.

Archer-Jones eliminó la publicación, pero ha compartido numerosas publicaciones críticas sobre la cuestión de las vidas negras, incluida una teoría de la conspiración sobre la muerte de George Floyd.

Aunque la publicación ofensiva de Facebook ha sido eliminada de su página, Archer-Jones también publicó y compartió varias publicaciones críticas hacia Black Lives Matter y George Floyd el mismo día, 3 de junio.

Ella compartió un video del controvertido presentador de Fox News Tucker Carlson criticando al jefe de policía de Houston, Texas, Art Acevedo, expresando solidaridad con los manifestantes de Black Lives Matter. Muchos seguidores comentaron en la publicación después de que salió la noticia de que su título fue despojado el viernes, diciéndole a Archer-Jones que todavía la apoyan.

También compartió una teoría de conspiración sobre Floyd, que recibió menos respuestas caritativas en Facebook. La publicación alegaba que la muerte de Floyd fue un incidente de “bandera falsa”, y lo relacionó con la pandemia del coronavirus y el juicio político del presidente Donald Trump a principios de este año.

Miss Swimsuit UK aún no ha publicado una declaración pública sobre la situación de Archer-Jones, aunque la gente le ha publicado en la página de Facebook de la organización. A partir del viernes, la página oficial de Instagram se configuró como privada.

En el sitio oficial, la organización dice que su objetivo es “dar forma a las estrellas de belleza del mañana, satisfaciendo la demanda entre la generación actual de redes sociales de modelos glamurosas y accesibles a los que puedan aspirar y emular”.

Esta es la versión original de Heavy.com