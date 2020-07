¡SORPRESA! La campeona de EXATLON 1 Chelly Cantú se une a la cuarta temporada de Exatlon ¿En qué equipo?

View this post on Instagram

F E L I C I D A D Muchas gracias mi gente. Agradecida con Dios, con la vida, con @telemundo Sin duda la mejor experiencia de mi vida, lo volvería a repetir. Gracias por la oportunidad, gracias a toda esa gente que creyó en mi desde el principio. Gracias a mi #teamfamosos #teamchelly , amigos, #teamrojos @exatlonestadosunidos 🙏 ¡Gracias a cada uno de ustedes por compartir esta experiencia conmigo! Los quiero mucho 😍