¿Aislinn Derbez vuelve con Mauricio Ochmann?

El programa de televisión “Suelta La Sopa” reveló en exclusiva que Aislinn Derbez “esperaba volver” con Mauricio Ochmann después de que dieron a conocer hace unos meses que estaban viviendo una difícil crisis matrimonial en la que estaban “fortaleciendo” su relación como amigos y habían puesto en pausa su relación como pareja.

Sin embargo, el show de Telemundo dio a conocer en exclusiva que Ochmann introdujo la demanda de divorcio en contra de Aislinn Derbez cuando “ella menos se lo esperaba”.

La demanda de divorcio que presentó el actor en contra de la madre de su hija Kailani llega después de las declaraciones que ofreció la actriz en donde confesaba que se había comportado muy controladora en todas sus relaciones amorosas:

“En todas mis relaciones me pasó que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observado, investigando al otro, qué le gusta o qué no le gusta, tratando de complacer y yo tenía como esta misión de la cual me sentía muy orgullosa de voy a entender exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta para yo convertirme en eso, y estar complaciéndolo constantemente”, afirmó Aislinn Derbez en sus polémicas declaraciones que llegaron justo antes del divorcio.

¿Aislinn Derbez esperaba volver con Mauricio Ochmann? | Suelta La Sopa
Aseguran que, a pesar de su separación, Aislinn Derbez aún tenía esperanzas de volver con su exesposo, Mauricio Ochmann; en cambio, la actriz recibió una inesperada petición de divorcio.

¿Cuándo y por qué se divorciaron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

A mediados del mes de junio, Suelta La Sopa dio a conocer la demanda de divorcio que presentó Mauricio Ochmann en contra de Aislinn Derbez por diferencias “irreconciliables”.

Los documentos legales que fueron exhibidos durante una transmisión del show de Telemundo mostraba que Ochmann alegó que se encontraban separados desde el 10 de diciembre de 2019, mucho antes de que hicieron pública su separación a través de Instagram en el mes de marzo de 2020.

En el mes de marzo, Ochmann y Derbez pusieron fin a una ola de rumores que apuntaban a una inminente crisis matrimonial. En ese momento, la pareja publicó un comunicado de prensa en donde aseguraban que se habían dado una pausa en su consolidado matrimonio que data del año 2016:

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir.”

La pareja actores son padres de una niña en común, la pequeña Kailani que nació en el mes de febrero de 2016. Mientras que Ochmann también es padre de Lorena Ochmann, fruto de su primer matrimonio con una reconocida arquitecta mexicana.