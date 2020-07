Afro B y Ozuna estrenan “Drogba (Joanna)” (+ESCÚCHALA AQUÍ)

Hoy, Afro B regresa a la radio con el remix global en versión latina de su canción “Drogba” (Joanna)” en el que colabora la superestrella puertorriqueña, Ozuna, con sus versos de reggaetón en español. Este éxito del artista de Afrowave, reconocido inmediatamente por encender las fiestas y producido originalmente por Team Salut, cuenta con una producción adicional del icónico ritmo de DJ Lobo y J Traxx.

La versión latina global fue presentada al CEO y presidente de Chosen Few Emerald Entertainment, Manuel Alejandro Ruiz (Boy Wonder CF), por dos de sus asociados, Oscar Peña (Super O Mgmt) y Eddie Colon Jr (de Música Colon). Boy Wonder CF fue el Productor Ejecutivo de la nueva versión, y con la ayuda de Peña y Colon Jr obtuvo esta mezcla afrolatina.

“El Afrowave es una combinación del sonido originario de África mezclado con dancehall… es posible que escuches Reggaeton o algunas influencias de hip-hop y R&B en una sola creación”, dice Afro B, originario del Reino Unido, sobre su sonido característico el cual define y enmarca la contribución de Ozuna.

Por su parte, el video oficial del tema, que estuvo bajo la dirección de Ulysses Terrero, fue filmado en el pintoresco complejo de Casa de Campo en la República Dominicana antes de la pandemia del COVID. En el mismo se ve a los dos grandes del género intercambiando versos y bailando en la playa junto a algunas modelos.

“Decidimos llamarlo lanzamiento global, ya que no se limita por el idioma, género o frontera”, dijo Boy Wonder CF. “Sería interesante ver cómo la gente recibe el tema y que cuando lo escuchen les guste y puedan disfrutar de algo diferente y refrescante… una vez escuchas el coro y luego entra Ozuna, todo se conecta”.

LO QUE DEBES SABER DE OZUNA

Juan Carlos “Ozuna” Rosado es “hijo de padres dominicanos y nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de marzo de 1992.24​ Su padre fue un bailarín durante tres años del cantante Vico C. Este murió cuando Ozuna tenía tres años, y debido a que su madre no pudo mantenerlo por problemas económicos vivió gran parte de su vida con su abuela. De pequeño la ayudaba en su negocio de accesorios para el cabello en Río Piedras. Desde temprana edad tuvo pasión por el género urbano y a los doce años empezó a componer canciones. En 2010, se mudó a Nueva York donde vivió con familiares en Washington Heights durante tres años en busca de oportunidades en la industria musical. Sobre su estancia comentó que: «La vida va muy rápido ahí, demasiado rápido, más rápido que yo, y creo que nadie puede ir más rápido que yo». A su regreso se enfocó intensamente en la música.”

LO QUE DEBES SABER DE AFRO B

Robert Zemichiel, conocido formalmente como Afro B, es “un rapero afro-Alemán. Nació en Italia pero se mudó muy joven a Alemania. Empezó su carrera en 1994 con actuaciones en sesiones improvisadas de hip hop. Acrecentó su fama tras colaborar con el colectivo de raperos de Stuttgart, the Kolchose, pero hasta 1999 no sacó su primer álbum en solitario, Rolle mit Hip Hop, cuyo primer single fue Reimemonster (“rhyme monsters”) con la colaboración del rapero de Hamburgo Ferris MC, todo un clásico dentro del hip hop alemán.”