¿Elizabeth Gutiérrez planea casarse con William Levy?

En entrevista exclusiva con Alejandra Espinoza para el show digital “El Break de las 7” de Univision, Elizabeth Gutiérrez confesó si planea casarse con William Levy, con quien sostiene una consolidada relación amorosa desde hace unos años.

“Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia, más que un matrimonio. Antes sí quería casarme, pero ya ni lo pienso. Tengo una familia y creo que eso es más importante, y un compromiso… No hace falta casarte para tener ese compromiso”, expresó Gutiérrez.

La actriz continuó hablando de su consolidada relación amorosa con William Levy, padre de sus dos hijos: “La historia de nosotros fue al revés, nunca pensé que iba a ser así; pero imagínate… fue al revés y así se dieron las cosas, no pasa nada. Ya no es tan importante como en algún momento lo fue, la vida así quiso y aquí estamos con dos hijos más tarde.”

Al momento de ser cuestionada por Espinoza sobre si planea tener más hijos con William Levy, Elizabeth Gutiérrez admitió que no planean tener más hijos ya que se sienten cómodos con los dos hijos que procrearon juntos y que ya son todos unos adolescentes.

¿Elizabeth Gutiérrez planea regresar a la actuación?

Durante la entrevista, Gutiérrez admitió que la actuación siempre será su gran pasión y que no descarta la idea de volver próximamente a la televisión en una telenovela o serie: “Ojalá, alguna serie. Me encanta lo de acción, más que lo romántico. Me encanta ser la mujer que hace sus propias peleas.”

Gutiérrez admitió que su ausencia en las telenovelas se debe a su deseo de dedicarse tiempo completo a la educación de sus hijos: “Total. La última telenovela que hice, la verdad que estaba en el foro y yo decía: ‘Ya quiero llegar a la casa, a bañarlos, a dormir con ellos’. Eran las nueve de la noche y todavía me faltaban cinco escenas y yo decía: ‘Quiero estar con ellos’. Es un remordimiento que de eso hablaba con alguien ayer, todas nosotras creo que sentimos ese remordimiento y no está bien porque al fin del día también somos mujeres que debemos darnos tiempo para nosotras mismas y que también debemos estar bien nosotras para cuidar a nuestras familias.”

La actriz sostiene que espera próximamente regresar a la televisión: “No me arrepiento de haber dejado un tiempo eso, sí quiero retomar definitivamente porque están grandes y no se acuerdan de su madre en los foros, les quiero compartir ese lado de mí.”

