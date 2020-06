Polémico Ricky Martin: “La Virgen María prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”

La polémica ha estallado después de una respuesta del cantante Ricky Martin en una entrevista para el Diario El País. El periodista le preguntó “¿Le ofende oír ‘vientres de alquiler’?”. La respuesta del artista ha levantado ampollas sobre todo entre los sectores conservadores:

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.

Al cantante le han prestado vientres para dar a luz a los cuatro hijos que tiene: Renn, Lucía, Valentino y Matteo. El último fue presentado en abril de este año. Martin publicó en ese momento en su Instagram:

“Aquí mi #ArabeBoricua

Renn Martin-Yosef. el bebé de la casa. #BabyRenn #BabyBOY”

Un sacerdote le responde

Las palabras de Ricky Martin han generado muchísimo revuelo, sobre todo en el mundo de la fe católica. Una de las respuestas más virales ha sido la de un sacerdote de su Puerto Rico natal, Leonardo J. Rodríguez Jimenes, que le contestó a través de Facebook:

En defensa de la palabra de Dios sobre la dignidad humana, el sacerdote explicó:

“Para la antropología cristiana alma y cuerpo forman un todo y el cuerpo humano, no es simplemente un reguerete de piezas juntas, sino que constituye parte de mi ‘yo’, que es espíritu, alma y cuerpo, un todo. Por ello el respeto que merece el ser humano corresponde a su integridad, no sólo al espíritu, ni sólo al alma, ni sólo al cuerpo, sino a los tres en uno, pues mi yo es todo eso”.

En resumen, para el párroco, “usar nuestros cuerpos o parte de ellos caprichosamente viola la dignidad humana”.

En la misma entrevista, preguntado por su fe católica, Ricky Martin explicó:

“Bueno, yo no puedo decir que solo creo en esto, porque después no podría creer en nada más. Estoy abierto a diferentes filosofías de vida y las acoplo a la realidad que me ha traído mi propia vida”,

¿El reggaeton es machista?

Ricky Martin también se “mojó” cuando le preguntaron si el reggaeton era machista o no. En declaraciones que reporta Clarín, el artista explicó:

“Nos tenemos que dejar la hipocresía, porque todos somos machistas, hasta las mujeres. Pero hay veces que usamos palabras que están muy cargadas de sangre. Cuando oigo a alguien decir “jodido maricón”. O “jodido negro”, son palabras que escucharon víctimas de crímenes de odio justo antes de morir. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sobre las mujeres: ustedes son fuertes, ustedes tienen todo para hacer lo que quieran con nosotros. Yo soy feminista, yo estoy con las mujeres”.