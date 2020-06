[VÍDEO] OZUNA estrena nueva canción dedicada a su hijita. ¡Qué padrazo!

Preciosa canción acaba de estrenar el cantante puertorriqueño Ozuna coincidiendo con el Día del Padre. Su nuevo sencillo se llama “Mi niña”. Después de dos días de ser publicada en Youtube, el vídeo acumula casi 8 millones de visitas.

La canción, tal y como explica Telemundo, es una dedicatoria muy especial a su hija Sofía, de cinco años. Su pequeñita tiene además un papel protagonista en el videoclip, en el que la vemos bailando junto a su padre Ozuna. El cantante le dice que la cuidará y la protegerá hasta el último de sus días.

Algunos fragmentos de la canción son tan bellos como estos:

Por eso a Dios yo le pido… A Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también Que por ahí anda cupido

Desde el día que naciste yo sabía que eras una niña especial (Papi te amo) Siempre aquí o en otro mundo yo te voy a cuidar (Papá… te amo)

Aquí tienen el vídeo del gran tema que canta Ozuna:

Ozuna – Mi Niña (Video Oficial)Esta canción es un regalo para mi hija primordialmente y para todos ustedes #MiNiña FELICIDADES A TODOS LOS PADRES DEL MUNDO EN SU SEMANA Y SIEMPRE!!! #Ozuna #FelizDíadeLosPadres

Entre los comentarios del vídeo, hemos recopilado algunos que nos llegaron especialmente al corazón:

El espectacular 2020 de Ozuna Ozuna lleva un año 2020 espectacular. Antes de “Mi Niña” sacó al mercado la canción “Caramelo” , que ya suma 50 millones de reproducciones. Antes de “Caramelo”, Ozuna publicó la canción “Mamacita”, en una colaboración con el grupo The Black Eyed Peas y Jay Ray Soul. Con “Mamacita”, Ozuna se colocó en el primer puesto del listado de “Latin Airplay” y “Latin Rythm Airplay” de Billboard. El videoclip suma casi 110 millones de visitas. El cantante puertorriqueño también colaboró en el vídeo musical “Fuego del Calor”, junto a Scott Storch y Tyga.

Como destaca ElDiario, este 2020 está siendo dorado para Ozuna por lo que respecta a premios, Acumula ya una decena de premios, entre los que destacan “Canción Latina Contemporánea del Año” en los BMI Latin Awards 2020 por la canción “Taki Taki”. También obtuvo seis premios en los Premios Tu Música Urbano e hizo doblete en el Festival Viña del Mar en Chile con una Gaviota de Oro y una Gaviota de Plata.