El cantante Pau Donés dejó un disco grabado antes de su muerte. (+ESCUCHA GRATIS)

El 9 de junio de 2020 recibimos la triste noticia de la muerte del cantante Pau Donés, víctima de un cáncer de colon que padecía desde el año 2015. La noticia sorprendió al mundo entero porque hacía dos semanas había lanzado el que era el primer “single” de su último CD: “Lo que tú me das”.

La canción era seguramente un mensaje de agradecimiento y una despedida a la vez para decir adiós al mundo acordándose de su gran pasión: la música. Es lo que podemos sustraer de algunos versos de su trabajo:

Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Como informa El Confidencial, Pau Donés tuvo que darse prisa para grabar su disco porque ya conocía que le quedaban pocos días de vida. Era el último regalo que quería dejar al mundo antes de partir. Así lo explicaba Enrique Bunbury en su cuenta de Twitter:

“Me llamó para pedirme un bajo. Le pasé mi Fender Jazz Bass, con el que grabó todas las demos de su disco ‘Tragas o escupes’. Cuando me llamó para pasarme por su casa y escuchar las canciones terminadas, me anunció que se volvía a España para una revisión. Tuve un mal presentimiento”

Más conciso fue Dani Baraldés, el guitarrista de su último disco. Donés le comunicó que tenían que trabajar a destajo para poder llegar a dejarlo todo finiquitado antes de su muerte. En declaraciones a “El Universal”, Baraldés explicó:

“Finalmente entré a grabar y él estaba con morfina, estaba muy delicado físicamente, estaba muy jodido y fue un poco duro porque claro, estás haciendo música un poco a contra reloj y viendo a un amigo, un compañero cómo poco a poco se va desvaneciendo”,

“Él estaba ya en la recta final, claro, estaba muy mal pero él aprovechaba hasta el último minuto, el último segundo, estuvo exprimiéndolo todo. Cuando venía era a tope, con alegría, tú lo veías que de cuerpo estaba deteriorado, pero de espíritu y ganas como siempre un autentico ciclón”, recalcó.

“Tragas o escupes” ya ha sido compartido a través de muchas plataformas de música y puedes descargarlo o escucharlo entero a través de este link.

El disco tienen canciones muy bellas, como por ejemplo “Los ángeles visten de blanco”, un homenaje de Donés a los sanitarios especialmente durante esta época de coronavirus y por todo el trabajo que habían hecho ayudándolo durante su enfermedad:

Ángeles que bailan cuando la música no suena

que curan las heridas sin más que una sonrisa

que calman el dolor a golpe de caricias

pintando de colores mi oscura habitación

Pau Donés, Jarabe de Palo – Los Ángeles Visten de Blanco (Video Oficial)(Letra)Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Los Ángeles Visten de Blanco · Jarabe De Palo Tragas o Escupes ℗ 2020 TRONCO RECORDS 2020-06-11T06:55:46Z

Pero si nos tenemos que quedar con una canción, por su emotividad, destacamos “Hombrecitos” Bajo una melodía alegre, se esconde un mensaje de despedida final. Ni en sus instantes finales, Pau Donés abandonó el optimismo:

¿Cómo digo a mi reina

Que esos ojos tan hermosos

Nunca más me verán sonreír?

¿Cómo digo a mi reina

Que adiós, mi amor, “good bye”?

