Murió Pau Donés a los 53 años. ¿Quién era la Flaca a la que cantaba?

Hoy el día amaneció un poco menos claro El cantante Pau Donés falleció a los 53 años, víctima de un cáncer de colon que tenía desde hace cinco años. Desde primera hora de la mañana, las redes sociales se han solidarizado con numerosas muestras de apoyo al líder de Jarabe de Palo.

Donés fue el creador de éxitos que han marcado a generaciones enteras como “Depende”, “Agua”, “Bonito”, pero, sobre todo, “La Flaca”. Esta canción le catapultó hacia la fama a finales de los años 90. Desde entonces, se dedicó en cuerpo y alma al mundo de la música, cosechando seguidores desde todas partes del mundo.

Una de las historias más curiosas sobre Jarabe de Palo tiene relación con su gran “hit”, “La Flaca”. ¿Existió realmente esta “tremendísima mulata” a la que Pau Donés quería entregar su cuerpo y su alma?

"LA FLACA" , tal vez la canción más famosa de Pau Donés con Jarabe de Palo estaba dedicada a una cubana llamada Alsoris Guzmán Morales. Nunca la besó (y eso que "daría lo que fuera"). Dice que cuando iba a hacerlo, se quedó dormido. Otro dato: "La flaca es lesbiana". pic.twitter.com/rJAgc4WJS8 — Alejo Lopera (@Aloperamed) June 9, 2020

¿Quién era La Flaca?

La Flaca fue la musa de Pau Donés en un viaje que hizo a Cuba en 1995 para rodar un videoclip. Lo cuenta el propio cantante, en estas declaraciones que recoge la revista Hola:

“Llegamos a La Habana, dejamos las cosas en el hotel y con el subidón nos fuimos de fiesta a 1830, una discoteca al aire libre en El Malecón que allí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban”.

El cantante lo tuvo clarísimo: esa impresionante mujer tenía que salir en su videoclip. El problema fue que esa misma noche no pudo hablar con ella. Pero, como dicen que la persistencia es la clave del éxito, Pau Donés no dudó en volver al mismo local cada noche:

“Y allí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó. Llovió sin compasión toda la semana, por lo que no pudimos rodar ni un metro de película, aunque sí descubrir, de la mano de Alsoris, esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes.”

Entre Pau Donés y Alsoris surgió una relación muy especial, pero también muy fugaz, porque el cantante tenía que volver a España. El final de la historia lo cuenta el mismo artista:

“La noche antes del viaje salimos a celebrar, volvimos al hotel de madrugada y ya en la habitación, Alsoris, como cada noche, me dio un beso en la mejilla y se metió en su cama. Fui al baño y al salir, viendo a ese ángel negro enfundada entre sábanas blancas, no me pude reprimir: ‘Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo’. Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: ‘Ven, Pablito’. Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”.

¿Qué ha sido de la Flaca?

Alsoris Guzmán, como se llama La Flaca, se fue a vivir años después a Milan (Italia). Allí trabajó durante muchos años como vedette y como cantante del grupo Alsoris y los que Son de Cuba, tal y como cuenta este artículo del diario El Mundo.

Sin embargo, actualmente no puede dedicarse a su pasión al 100% porque no son buenos tiempos para los pequeños artistas en Milan. Alsoris Guzmán lo cuenta en el artículo de El Mundo: “Comenzaron a cerrar locales, decayó el negocio y ya no me basta. Figúrate que ahora trabajo de día como babysitter, nueve horas, y asisto a personas con alzheimer. Por las noches sigo actuando cuando nos llaman, seis o siete noches al mes como mucho”.

Os dejamos con una versión de La Flaca de “Dos Gardenias para ti”:

