Murió Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, a los 53 años. ¿Cómo murió?

El mundo de la música despertó hoy triste. El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha muerto a los 53 años, víctima del cáncer de colon que padecía desde hacía cinco años.

La inesperada noticia fue un terrible jarro de agua fría, ya que parecía que en los últimos meses había ganado el pulso a la batalla contra la enfermedad. De hecho, hace tan solo dos semanas Pau Donés publicó una canción, “Eso que tú me das”, con la que quería agradecer a todo el mundo que lo había apoyado durante su lucha. El cantante español dijo entonces: “‘Eso que tú me das’ es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”.

“Esto que tú me das” era el ‘single’ del nuevo disco que Pau Donés ya tenía grabado y que iba a estrenar en septiembre, “Tragas o escupes”. El nuevo disco cobra ahora un valor simbólico tras la muerte del cantante y servirá para rendirle homenaje.

La familia del cantante ha publicado hoy un comunicado en las redes sociales del grupo en los que han pedido “respeto e intimidad” en momentos tan complicados com este y han querido agradecer a todo el personal médico el excelente trabajo realizado hasta el momento.

Pau Donés nunca se casó

El vocalista de Jarabe de Palo no creía en el matrimonio porque lo consideraba que era “el cementerio del amor”, según publica Vanitatis. “Cuando una pareja de amigos se casa, siempre compro dos trajes y dos regalos; uno es para cuando se casa y el otro para cuando se separa. He asistido a tantas bodas como divorcios”. Donés definía el amor como “un kamikaze”, y en el sexo, “un aprendiz”.

Pau Donés tuvo una hija llamada Sara

Sin duda el gran amor de Pau Donés fue su hija. El cantante llevaba tatuado el nombre de su hija en los nudillos de su mano izquierda. Aunque él era muy abierto sobre el gran amor que le tenia a su hija siempre mantuvo su vida sentimental en privado. Al punto que la madre de su hija Sara ha permanecido en anonimato todos estos años, según Hola!.

Lo que sí se sabe es que el vocalista de Jarabe de Palo tuvo un romance con la modelo Eugenia Silva en el 2010. Ella fue la primera en rendir tributo al cantante en sus redes sociales. Silva publicó una foto junto Donés en sus historias de Instagram. “Me by Pau” (Yo, por Pau) escribió en la imagen junto a un corazón roto.

Una trayectoria profesional muy exitosa, siempre marcada por el optimismo

Curiosamente, la canción que le catapultó hacia la fama, “La flaca”, no fue un tema que tuvo éxito cuando fue lanzado. Sólo fue un año después, con la aparición de un anuncio en televisión de la marca de tabaco Ducados, que la canción explotó. “La flaca” era la banda sonora de esa campaña de publicidad, con su lema Carácter Latino.

Pau Donés siempre se caracterizó por su letras directas y muy pegadizas, que se convirtieron en auténticos himnos. Es así como canciones como “Depende”, “Agua” o “Bonito” tuvieron mucho éxito en el momento en el que salieron al mercado. Sus conciertos también eran algo especial. Ya fuera en España o en América Latina, Pau Donés transmitía mucha fuerza siempre que saltaba al escenario.

Pau Donés se alejó de los escenarios 2018

El cantante de Jarabe de Palo se retiró de los escenarios en 2018, según la revista Hola!. Otros medios reportan que se retiró en 2019 y se fue a California, para vivir junto a su pequeña hija, con quien no había podido convivir mucho en su infancia, por motivos profesionales. “Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa”, explicaba Pau.

Lo cierto es que en el 2020 regresó a la música y lanzó “Eso que tú me das”. Justo en su último video, de dicho tema, aparece su hija de 16 años. Ella aparece bailando en el video cubierta con una máscara.

Hoy nos quedamos con este himno de vida: “Eso que tú me das”, desde hoy su despedida oficial. Descansa en paz, Pau Donés.

