La pelea entre Ninel Conde y el padre de su hijo, Giovanni Medina se ha ido intensificando con el paso de los días. Y es que luego de que la cantante denunciara amenazas de su ex, y de haberse sometido a un examen sicológico, solicitado por Medina a la corte que lleva el caso por la custodia del pequeño, la artista volvió a hacer fuertes denuncias.

“Fue un examen largo, casi cinco horas y pues contándoles todo o narrándoles hechos, todo lo que viví, la violencia que sufrí, las amenazas que viví”, comentó el Bombón asesino, en diálogo con el programa El Gordo y la Flaca, donde insistió en que no es justo que su hijo Emmanuel lleve tanto tiempo separado de ella, conviviendo solo con el empresario.

“Es un acto más de una persona violenta, narcicista y manipuladora que me violenta, a través de difamaciones, de separarme de mi hijo, de mentiras, de daños, de infamias. Es su comportamiento característico”, dijo NInel al hablar de la manera como se ha comportado su ex, a quien acusó además de querer desacreditarle el buen nombre.

Pero las cosas no pararon allí, pues luego de hacerse el examen mental, la cantante decidió llevar sus denuncias a un nivel más amplio y compartió públicamente varios mensajes de texto con los que presuntamente el padre de su hijo la ha estado violentando sicológica y emocionalmente.

Los mensajes de texto, presentados por los programas Despierta América y Un Nuevo Día, están llenos de frases ofensivas y humillantes.

VideoVideo related to ninel conde se hace examen siquiátrico y muestra perturbadores mensajes de su ex: contenido fuerte 2020-06-13T00:12:20-04:00

“Te odio, te repudio y soy tu enemigo. Eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor ,y conmigo jamás vas a hablar, jamás, ZORRA, mitómana, mala no voy a perdonarte jamás”, se leíá en uno de los textos.

“No eres nada, maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita” y “Te odio maldita, como no te mueres, maldita mujer podrida” fueron otras de las frases presentadas por Ninel, quien aseguró que ese material ya se encuentra en manos de las autoridades.

VideoVideo related to ninel conde se hace examen siquiátrico y muestra perturbadores mensajes de su ex: contenido fuerte 2020-06-13T00:12:20-04:00

Ninel dijo además que su ex es un hombre misógino, homofóbico y aseguró que a través de cuentas en redes sociales inventadas, también ha lanzado una campaña para ofenderla en sus propias redes.



Medina ha negado múltiples veces las acusaciones de la mexicana, y asegura que lo que realmente le importa es el bienestar de su pequeño.



“Y yo honestamente estoy pensando en mi hijo. No voy a entrar en un tema de descalificación con su mamá, no le voy a hacer señalamientos porque yo sí pienso en él. Yo sí pienso en que va a ser su mamá toda la vida, no puedo hablar mal de ella”, dijo Medina en una reciente etrevista con Despierta América.

“Ninel y yo, como saben todos, ya no estamos juntos. Es por esto que necesitábamos encontrar un orden en las convivencias con nuestro hijo. La autoridad de México ha determinado, debido a las diferentes pruebas que se les han presentado en los juzgados, no en los medios de comunicación, en los juzgados, que es donde se debe de litigar la custodia de nuestro hijo, que el menor esté conmigo, que mi hijo esté conmigo, dado que a consideración de las autoridades, yo soy la persona más apta para llevar a cabo la educación del niño”, agregó el ex de la cantante.