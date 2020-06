Mayeli Alonso responde a Lupillo Rivera si le fue infiel: ¿por qué el cantante sacó eso a la luz?

Han pasado ya más de dos años desde que Lupillo Rivera y Mayeli Alonso decidieron tomar rumbos diferentes en su matrimonio, y aunque las aguas parecían calmadas, tras una polémica separación, esta vez el cantante y su exmujer volvieron a enfrascarse en una intensa pelea que parece un nuevo capítulo en la telenovela de la vida real.

Y es que luego de que el Toro del Corrido asegurara en una corte sobre una denuncia comercial, que aún no estaba divorciado de Mayeli y que la razón de su separación fue la infidelidad de ella, la madre de sus hijos salió en defensa de su buen nombre y le pidió que cierre la boca y muestre que es un hombre de verdad.

Mayeli dio su versión de los hechos, a través de un video compartido por el programa de televisión mexicano Ventaneando, donde dijo que su exmarido está faltando a la verdad.

“Mira, que dice Lupe que le pusiste los cuernos… en dado caso, escuchen, no les estoy diciendo que sí, pero si en dado caso hubiese sido cierto, me alegro, porque me cobré una de muchas que me hizo él”, dijo la ex de Rivera. “El que él no tenga los huev.. para callarse, porque yo también puedo hablar muchas cosas que sé de él, que yo paso a creer que guey, cuando me fui de esa casa, me traje los huev.. que había ahí literal, porque paso a creer que yo tenga más valor de callarme cosas que él me hizo, a inventar como él esta inventándolo”.

Mayeli desenfundó con toda contra el padre de sus hijos y dijo que su vida al lado de Lupillo no fue miel sobre hojuelas.

“Yo digo que calladitos nos vemos más bonitos, porque yo no viví en un lecho de rosas, tengo testigos y tengo muchas cosas de las que he vivido, y no voy a caer en el juego del complot que traen, entre él y dos o tres personas otros, más vendidos”, dijo la ex del hermano de la fallecida Jenni Rivera, contradiciendo al artista y reafirmando que sí están divorciados. “Él iba a hablar de un caso de negocios, no tenían por qué preguntarle cosas de mi vida personal, y aparte en mi acta de divorcio, que él fue a llenar, porque ya lo había explicado antes, yo no tuve tiempo de ir, porque yo era la que iba a pedir esa petición de divorcio, en ningún momento se llenó ese hoyito que dice ‘infidelidad’. No se llenó, porque al momento de decir eso, el juez te va a pedir pruebas”.

Mayeli agregó: “Aparte, el divorcio lo firmé sola. Estoy divorciada, gracias a Dios. Lo que pasa es que les arde que yo vine a romper esquemas, vine a hacer la diferencia entre muchas mujeres. Me gusta que la gente sepa las cosas que están pasando y si en algún momento me decido a hablar, voy a hablar de cosas, con pruebas”.

Tras las declaraciones de su ex, Lupillo se defendió y dijo que jamás tuvo intención de referirse a sosas personales de manera pública.

“Los detalles prefiero mantenerlos guardados para no herir a mis hijos. Lastimosamente esto de mi divorcio se ha filtrado en los medios, y no ha sido por parte mía”, dijo el cantante. “En esta última declaración que tuve que dar, fue algo que tuve que hacer porque fui requerido a dar una declaración ante un juez, y allí no tuve opción de no contestar”.