Aseguran que Marlene Favela sorprendió a su esposo con otra en la cama

La semana pasada, y luego de intensos rumores que señalaban que Marlene Favela se había separado de su esposo, el australiano George Seely, la estrella de las telenovelas confirmó que ella y su marido habían tomado rumbos diferentes.

Y aunque en su momento la mexicana de 43 años no reveló detalles sobre la ruptura y dijo que no volvería a referirse a ese tema, un nuevo capítulo está rondando en medios de comunicación y en redes sociales, luego de que una presunta amiga del esposo de Favela asegurara que el hombre le fue infiel a su mujer.

Después de que la actriz Marlene Favela anunciara su separación del empresario George Seely, a solo unos meses del nacimiento de su hija Bella, una revista mexicana dio a conocer los supuestos motivos de la ruptura de la pareja.

Así lo reveló la revista TVnotas, que citó a una mujer cercana al empresario, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, y quien en entrevista dijo que la actriz presuntamente descubrió al padre de su hijita Bella infraganti.

“Un amigo que tengo en común con George me platicó que él le fue infiel, y lo peor es que ella lo encontró en la cama con otra”, dijo la mujer a la citada publicación, agregando que antes de que la protagonista de Gata Salvaje se casara con el australiano, ya había sido advertida de su presunta personalidad infiel.

El programa de televisión Un Nuevo Día, hizo eco de las denuncias y agregó que el hecho ocurrió en Los Angeles y que lo peor de todo fue que la actriz sorprendió a su esposo en diciembre, en momentos en que se encontraba en recuperación tras haber dado a luz a su bebita.



En el programa de Telemundo se mencionó además que Seely tiene problemas de adicción al sexo, por lo que le habría dicho a su esposa que no pudo contenerse.

Hasta el momento ni Favela ni su exmarido se han referido a las presuntas revelaciones presentadas por la publicación mexicana.

Tras anunciar su separación, la actriz mencionó que se estaba separando de su pareja, tras casi tres años de matrimonio.

“Quiero decirles que sí, estoy separada. Sí pedí el divorcio y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando y de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida”, dijo Favela en su Facebook, negando que las diferencias con su marido fueran por trabajo.

Marlene Favlela confirma que se está divorciando#MarleneFavela #Divorciando #Confirmalosrumores Tras la ola de rumores la actri rompe el silencio. Contactos: https://www.facebook.com/vayainteresante/ https://twitter.com/vayainteresante —————————————————————————————————— 2020-06-15T21:42:49Z

“Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera, así que eso quería aclararlo”, agregó la estrella de los melodramas.

¡Marlene Favela se casó después de tanto planearlo! | De Primera ManoLa actriz Marlene Favela se casó el sábado pasado en Querétaro con el empresario George Seely y Ana Patricia Rojo fue su dama No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a la 1 p.m. con Gustavo Aadolfo Infante, Mónica Noguera, Alexia Almeida y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U 2017-12-18T20:02:16Z

“Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria a las cuales les tengo cariño y respeto, a su papito que en paz descanse, a su mamá hermosa, a mis cuñados y a los sobrinos que bueno ahora son los primos de Bella, una familia que me acogió con tanto cariño y a los cuales los tengo en mi corazón y con un profundo respeto”, manifestó la actriz.



Marlene Favela: la historia de amor con su esposo árabe, su faceta como mamá y más | De Primera ManoLa actriz #MarleneFavela nos visitó en foro y comparte sobre su faceta como mamá, recuerda el derrame cerebral que vivió , cómo conoció a su esposo extranjero y más. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : Web: http://gustavoadolfoinfante.com.mx/ YouTube: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT Facebook: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB Twitter: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteTw ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2020-02-05T23:05:49Z

“En la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo, un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esta situación. Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto y es un hombre que quise muchísimo, y me casé con él. Entonces nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona, incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual”, concluyó la Gata Salvaje.